8 Giugno 2023

Prorogate le modifiche alla viabilità in via di Salviano nell’area interessata dai lavori di riduzione del rischio idraulico nel bacino del Rio Maggiore

Livorno, 8 giugno 2023 – Prorogate fino al 30 settembre le modifiche alla viabilità in via di Salviano, nell’area interessata dai lavori per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Rio Maggiore.

Fino a questa data rimarrà dunque in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale in via di Salviano nel tratto compreso tra i civici 553 – 559.

In via di Salviano, nel tratto interessato dalla chiusura e le intersezioni con via dei Pelaghi e via della Valle Benedetta, rimarrà inoltre in vigore il divieto di transito veicolare eccetto i mezzi di soccorso, quelli dei residenti e quelli autorizzati. Permarrà anche il limite massimo di velocità di 30 km/h.

I mezzi pubblici che abitualmente percorrono il tratto di via di Salviano interessato dai lavori continueranno a transitare da via Lando Conti, e ad effettuare le fermate bus sulla stessa via Conti.

