Prosegue l’Autunno Pedagogico: alla scoperta delle api con il laboratorio B-zzzz

Prosegue il programma dell’Autunno Pedagogico dedicato all’educazione al rispetto per l’Ambiente; mentre al primo piano della biblioteca labronica della Villa Fabbricotti è in corso la mostra; “Educare all’Ambiente, l’ambiente come educatore”, nel parco si susseguiranno attività dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie.

Martedì 10 ottobre:

dalle ore 16. 30 ci sarà il laboratorio “B-zzzz”, a cura della cooperativa BrikkeBrakke. Saranno proposte ai bambini e alle bambine della scuola primaria esperienze sensoriali con le api e i loro prodotti; attraverso l’ascolto delle api e la loro osservazione nell’arnia didattica; il tatto e il gusto e l’olfatto saranno invece sollecitati attraverso l’utilizzo di miele, polline, propoli e cera.

Giovedì 12 ottobre

a partire dalle ore 16. 00 proseguiranno le Eco letture alla Biblioteca dei Ragazzi a cura; dell’Associazione Nati Per Leggere e Cooperativa Itinera, con i libri dello Scaffale Verde, per i bambini e le bambine da 0 a 3 anni.

Venerdì 13 ottobre

ore 17. 00 Aamps presenterà ai bambini e alle bambine delle scuole primarie e alle loro famiglie il gioco che ha spopolato a Lucca Comics; “Scarty”, attraverso cui è possibile imparare ad eseguire una corretta raccolta differenziata divertendosi

Sabato 14 ottobre,

ore 10. 00 sarà la volta dell’evento di presentazione alla città del parco La Rosa dei Venti, in via Pasquale Villari, con un ricco programma di iniziative