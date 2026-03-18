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Cronaca

Aree pubbliche

Prosegue l’impegno della Polizia Municipale di Livorno per garantire il mantenimento del decoro urbano e la libera fruibilità degli spazi pubblici

Aree pubbliche

18 Marzo 2026

Prosegue l’impegno della Polizia Municipale di Livorno per garantire il mantenimento del decoro urbano e la libera fruibilità degli spazi pubblici

Livorno, 18 marzo 2026 Prosegue l’impegno della Polizia Municipale di Livorno per garantire il mantenimento del decoro urbano e la libera fruibilità degli spazi pubblici.

Nelle prime due settimane di marzo, in collaborazione con Aamps Spa, durante il controllo del territorio da parte delle pattuglie della Polizia Municipale e a seguito di segnalazioni dei cittadini, sono stati rimossi e avviati a rottamazione tre veicoli fuori uso, uno giacente in via Fontana, uno in via dei Materassai ed uno in via Martin Luther King.

Altri quattro veicoli in sosta prolungata sono stati sequestrati perché privi di assicurazione: un autocarro in via dell’Artigianato, un’autovettura in via Piombanti, una in via dei Materassai ed una in via degli Acquaioli.

Per quanto riguarda le carcasse di bici in stato di abbandono, nel mese di febbraio sono stati rimossi e smaltiti come rifiuti ferrosi 50 rottami di biciclette da varie strade della città: via Pannocchia, via de Larderel, via S. Lorenzo, piazza dei Legnami, via dei Bagnetti, via Mentana, via Demi, via Serafino De Tivoli, via Sproni, via Santa Fortunata, via della Coroncina, via dell’Angiolo, via Piave, via delle Bandiere, via del Seminario, piazza e via Garibaldi, via della Cappellina, via Pellettier, via Palestro, via Vittorio Veneto, via Corcos, corso Mazzini, piazza S. Jacopo in Acquaviva, via Donegani, via Guido D’Arezzo, via Renato Pini.

Nella sola giornata di ieri, martedì 17 marzo, sono state rimosse altre 32 biciclette abbandonate nelle seguenti strade: via del Corona, corso Amedeo, via Calzabigi, piazza Matteotti, borgo Cappuccini, via Verdi, via Adua, corso Mazzini, piazza Ss. Pietro e Paolo, vicolo S. Vincenzo, via Brigata Garibaldi, via Montebello, viale Italia, largo Bellavista, piazza Micheli, piazza dell’Arsenale.

Un altro servizio di rimozione di rottami di bici abbandonate è previsto per la fine marzo.