29 Dicembre 2020

29 Dicembre 2020

Prosegue l'iniziativa "Spesa solidale" promossa dal Circolo Operaio di Livorno

Livorno 29 dicembre 2020

Prosegue l’iniziativa “Spesa solidale” promossa dal Circolo Operaio di Livorno in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti della Toscana.

La raccolta di beni di prima necessità da consegnare alle famiglie in difficoltà viene svolta dai volontari in diversi supermercati della città, ma anche attraverso la raccolta nei negozi di quartiere o le decine donazioni di cittadini che si recano direttamente alla sede del Circolo (Via degli Scali della Dogana d’Acqua 23).ù

All’iniziativa hanno aderito anche i lavoratori CTT che, attraverso il loro Circolo Ricreativo (ATL), hanno dato un significativo esempio di solidarietà raccogliendo una quantità consistente di materiale.

La lettera di ringraziamento a loro inviata dal Circolo Operaio di Livorno.

“Cari compagni e amici del Circolo Ricreativo ATL di Livorno

vogliamo ringraziare tutti quei lavoratori che, attraverso di voi, hanno dato un importante contributo nello sforzo comune di portare un aiuto a persone e famiglie in difficoltà a causa degli effetti sociali derivanti dalla terribile pandemia.

Grazie anche al vostro apporto i nostri volontari sono stati in grado di far arrivare, oltre ai generi di prima necessità della spesa solidale, anche un po’ di umanità nei quartieri operai di Livorno.

Quella che ci vede impegnati, è un’attività che è parte di una storia e di una tradizione autenticamente operaia.

I lavoratori dei trasporti, che appartengono pienamente a questa storia e a questa tradizione, hanno sempre saputo tenere alta la bandiera della solidarietà di classe e il gesto da voi compiuto ne è la testimonianza pratica.

Il Circolo Operaio di Livorno continuerà a sviluppare e rafforzare questo volontariato operaio anche quando questo virus sarà, speriamo il più presto possibile, sconfitto”.

In una società in cui le diseguaglianze e le ingiustizie tendono ad accentuarsi, la bandiera della solidarietà andrà tenuta saldamente in mano anche attraverso il volontariato operaio.

Siamo sicuri che non mancheranno occasioni per collaborare con voi in questo sforzo. La vostra generosità, manifestata in questa occasione, troverà sempre il Circolo Operaio di Livorno disponibile a raccoglierla, mettendo a disposizione la nostra organizzazione e la nostra passione per iniziative comuni.

