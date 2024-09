Home

7 Settembre 2024

Livorno 7 settembre 2024 – Proseguono i lavori in Via Ricasoli, il cantiere si sposta

Proseguono i lavori di riqualificazione del piano stradale di via Ricasoli e la sostituzione della linea idrica dell’acquedotto comunale.

In questa fase si è reso necessario lo spostamento dell’area di cantiere nel tratto tra Astoria e piazza Attias e questo ha comportato la necessità di individuare percorsi alternativi e conseguentemente autorizzare al transito in tali percorsi i veicoli muniti di autorizzazione al transito nell’area pedonale di via Ricasoli per l’accesso alla rimessa interna del complesso Astoria.

I veicoli muniti di autorizzazione al transito nell’area pedonale di via Ricasoli per l’accesso alla rimessa interna del complesso Astoria sono autorizzati al transito nell’area pedonale di via Ricasoli nel tratto compreso tra il civico 96 e l’intersezione con via delle Bandiere e nell’area pedonale di via delle Bandiere.

Sono inoltre autorizzati al transito, oltre nella Zona a Traffico Limitato K barrata, nella Zona a Traffico Limitato M barrata, al transito nell’itinerario riservato ai mezzi pubblici costituito da corso Amedeo nel tratto compreso tra via Enrico Mayer e via Magenta, da via Magenta nel tratto compreso tra corso Amedeo e via Ernesto Rossi e da via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra via Magenta e via delle Bandiere.

Una volta terminato l’intervento sulla linea idrica si provvederà alla completa asfaltatura della strada e alla realizzazione della piazzola pedonale (in prossimità Astoria) analoga a quella già realizzata presso piazza Cavour posizionando arredi e fioriere e dando così completezza all’intervento.

Si sottolinea che la complessità dell’intervento è data dall’assicurare il servizio idrico in continuità per tutta la durata dei lavori a tutta la zona Ricasoli.