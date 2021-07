Home

Proseguono le passeggiate nella riserva dei monti livornesi: prossimi appuntamenti 17 e 31 luglio

16 Luglio 2021

Livorno 16 luglio 2021

È iniziato con una gran partecipazione di cittadini e tante aspettative da parte delle associazioni il progetto partecipativo “Per una mappa di comunità dei Monti Livornesi” che ha come obiettivo la valorizzazione della neonata riserva dei Monti Livornesi.

Il progetto, della durata di sei mesi, si propone di consolidare, integrare ed espandere un lavoro ormai decennale di amministrazioni locali e associazioni (in gran parte riunite nella rete “Occhi sulle colline”).

Ad oggi sono state realizzate tre passeggiate conoscitive nei territori dei tre Comuni (Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti), che hanno ottenuto il finanziamento dell’Autorità della Partecipazione della Regione Toscana: l’anello delle Monachine (domenica 27 giugno), il paesaggio dei Macchiaoli tra Gabbro e Castelnuovo della Misericordia (3 luglio) e Colognole e l’Acquedotto Leopoldino (10 luglio). In totale sono stati coinvolti circa 120 appassionati e cittadini, tra cui molte famiglie: tra le Associazioni e gli Enti si menzionano le guide ambientali del territorio, WWF, CAI, Salviamo il Salvabile, la FIAB, Always Allways – Slow Travel, Passi di Natura, Selvatica, Armonico Trail, Cammino delle Acque, Cammino d’Etruria, Legambiente, il CNR, le proloco, il Gruppo Botanico Livornese, il Gruppo Archeologico Palentologico, il Museo di Storia naturale del Mediterraneo ed esperti di lunga data dell’area come Gianfranco Barsotti, autore di innumerevoli pubblicazioni, Franco Sammartino, Giuliano Ginnaneschi, Stefano Dal Canto e Roberto Branchetti. Il coordinamento del processo partecipativo è stato affidato tramite bando pubblico allo spin off dell’Università di Firenze MoCa Future Designers, che insieme con le realtà sopra citate realizzerà una mappa di comunità rappresentativa del patrimonio naturale, culturale e storico dei Monti Livornesi.

Sono previste altre passeggiate nei prossimi giorni, con la guida di esperti del territorio:

17/7 Escursione Villa Limone – Conventaccio promossa dal Gruppo Archeologico Paleontologico

31/7 Villa Mirabella e Mulini a Gabbro promossa dall’Associazione Parco Camaiano.

L’iscrizione a tutte le camminate è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, contattando il numero 340/0040242 entro il venerdì precedente all’evento.

Grazie al progetto si intende stimolare la cittadinanza ed i turisti ad ampliare lo sguardo dal mare ai monti ed a prendere coscienza dell’importanza della protezione del territorio collinare, che è al tempo stesso bellissimo e pieno di tesori nascosti o poco conosciuti, ma anche fragile ed in pericolo se non presidiato e protetto dalle comunità locali e dalle amministrazioni pubbliche. Il territorio inoltre rivela anche interessanti potenzialità di sviluppo economico locale, attraverso la protezione dei beni comuni e un turismo “lento” ed eco-sostenibile. A partire da settembre verranno coinvolte anche le Scuole e le associazioni giovanili come gli Scout, nella consapevolezza che le nuove generazioni sono sempre più attente alla dimensione ecologica e agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Rispetto al passato la novità di questa edizione di passeggiate sui Monti Livornesi è il protagonismo della comunità locale, attraverso la raccolta di testimonianze del vissuto ed il recupero di arti, mestieri e modalità di fruizione del territorio in continuità tra passato e futuro, fedeli alla memoria della comunità locale e, tuttavia, aperti ai visitatori esterni.

