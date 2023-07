Home

Cronaca

Prospettiva Livorno annuncia il suo progetto “Livorno Waste Free” al posto dell’inceneritore

Cronaca

26 Luglio 2023

Prospettiva Livorno annuncia il suo progetto “Livorno Waste Free” al posto dell’inceneritore

INCENERITORE ANCORA TU? MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIÙ? CON IL NOSTRO PROGETTO “LIVORNO WASTE FREE” RIVOLUZIONEREMO LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CITTÀ.

Livorno 26 luglio 2023

La lista civica Prospettiva Livorno annuncia il suo progetto “Livorno Waste Free” al posto dell’inceneritore

“C’è chi si affretta a rimettere in funzione un inceneritore di mezzo secolo fa dopo un curioso “inciampo”…, perché non è stata creata (ne pensata) alcuna “alternativa” al “brucio tutto” (parliamo del rifiuto indifferenziato) e c’è chi invece sta lavorando per far si che Livorno possa realmente fare a meno dell’inceneritore.

Quest’ultimi siamo noi che, grazie alle professionalità e alle passioni che abbiamo al nostro interno, stiamo mettendo appunto il progetto che abbiamo denominato “Livorno Waste Free” (LWF).

All’interno del progetto, che parte da un rivoluzionario sistema di raccolta dei rifiuti per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini e progressivamente di tutte le aziende, presenteremo anche un progetto impiantistico molto innovativo che ci permetterà di fare a meno dell’inceneritore salvaguardando e migliorando contestualmente i costi del servizio.

Questo sarà possibile perché sfrutteremo nuove idee e tecnologie per trattare i rifiuti dando loro vero valore e nuova vita, tecnologie che ci consentiranno anche di creare nuovi posti di lavoro e professionalità specifiche, impattando molto meno sul nostro ambiente e sulla nostra salute.

Presenteremo l’articolato progetto “Livorno Waste Free” by Prospettiva Livorno ai cittadini con incontri dedicati a tema di proposta, ascolto e confronto il prossimo autunno- inverno, perché senza la gente non si decide niente”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin