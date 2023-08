Home

Prospettiva Livorno: “Il progetto del Nuovo ospedale è il “Metodo Cubone” all’ennesima potenza”

30 Agosto 2023

Prospettiva Livorno: “Il progetto del Nuovo ospedale è il “Metodo Cubone” all’ennesima potenza”

“METODO CUBONE” ALL’ENNESIMA POTENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE. PER FAVORE QUALCUNO CI SPIEGHI IL SENSO DI TUTTO CIÒ

Livorno 30 agosto 2023 – Prospettiva Livorno: “Il progetto del Nuovo ospedale è il “Metodo Cubone” all’ennesima potenza”

“Da quanto abbiamo appreso dalla stampa cittadina, il progetto del nuovo ospedale è un po’ diverso dai rumors e dalle

anticipazioni, anche di spessore, che ci erano giunte.

Siccome l’onestà intellettuale non ci fa difetto, va detto innanzitutto che non è propriamente un “ospedalino” come ci

eravamo immaginati; solamente i posti letto, dai dati riportati, sarebbero addirittura circa 60 in più rispetto a quelli

dell’attuale ospedale.

Il problema è che i nostri “abbagli” pare che finiscano qua, perché lo scenario del progetto presentato,

appare ancora più preoccupante di quello che la maggior parte dei cittadini si immaginava.

L’area verde dello storico Parterre, pista di pattinaggio compresa, di fatto spariscono e vengono quasi completamente

fagocitati dal novo plesso ospedaliero, che avrà i suoi giardinetti sfruttando alcune piccole parti dell’attuale parco Pertini.

A quel punto faranno, da progetto evidenziato, una sorta di “nuovo parco Pertini” di fatto, che si estenderà verso via

Gramsci sfruttando alcune strutture e padiglioni dell’attuale ospedale che verranno abbattute proprio per farle diventare

parco (ma qualche testa pensante sa cosa vuol dire riportare a verde sia in termini tecnici che economici dei terreni già

urbanizzati???); un vero e proprio “metodo Cubone” (costruisco la palestra nell’area verde di via San Marino e riporto a verde l’area già cementata dell’ex Labrogarden), ma stavolta all’ennesima potenza stante l’intervento cementificatorio

molto più ampio.

Per favore qualcuno ci spieghi il senso di questo progetto, dove vengono abbattute parti molto vaste dell’attuale ospedale (peraltro alcune edificate solamente nel 2003.), per farci un’area verde e dove viene cementificata anche in questo caso un’area verde adiacente non che storico parco cittadino, per farci un nuovo ospedale.

Ci può mai essere del buon senso, della lungimiranza e dell’onestà… intellettuale in tutto ciò?

Vogliamo anche noi un “nuovo” e più efficiente ospedale ci mancherebbe e lo vogliamo possibilmente all’interno

dell’attuale presidio ospedaliero visto che è tecnicamente possibile oltre che ambientalmente e economicamente più

sostenibile.

Sarebbe veramente il caso che l’amministrazione, anche per togliersi dall’impaccio di questo sempre più “stravagante

progetto” (per essere buoni) palesemente Made in Firenze, prendesse seriamente in considerazione di fermarlo almeno fino alle prossime elezioni amministrative del giugno prossimo”.

Prospettiva Livorno

