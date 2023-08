Home

11 Agosto 2023

Livorno 11 agosto 2023 – Prospettiva Livorno incontra il comitato No Cubone, “L’azione politica non ascolta molti cittadini”

Prospettiva Livorno ha incontrato il comitato “No Cubone”, per capire meglio le questioni che hanno portato ad importanti differenze di vedute tra molti cittadini e l’amministrazione comunale sulla futura costruzione in un’area verde del quartiere Scopaia di un complesso sportivo.

“Avevamo già seguito la questione attraverso i numerosi comunicati stampa e commissioni comunali a tema e la sensazione che avevamo avuto era quella di una mera scelta politica dell’amministrazione senza tenere conto della volontà ed anche i suggerimenti di molti cittadini.

Quello che traspariva era che, nonostante l’azione costruttiva del comitato che non si limitava a dire il poco qualificante “no a prescindere”, ma che indicava invece un’area già cementificata vicina (ex Labrogarden) dove costruire la struttura sportiva, l’ammistrazione stava comunque andando avanti senza ascoltare i cittadini, confermando non solo di cementificare l’area verde di via San Marino, ma di riportare “a verde” l’area già cementificata dell’ex Labrogarden.

Raccontata dai media e da tutte opposizioni in consiglio comunale ci pareva una situazione surreale, non credibile o magari da noi mal capita.

Abbiamo voluto ascoltato direttamente i rappresentanti del comitato, l’idea che continuiamo a farci è purtroppo esattamente quella di cui sopra:

Una azione politica che non ascolta molti dei cittadini!

È invece fondamentale che una buona amministrazione dialoghi e si confronti quotidianamente con la cittadinanza e che

soprattutto sgomberi il campo da illazioni e dubbi di sana condotta.

Per questo abbiamo condiviso con il comitato di non chiudere ad un sano e costruttivo confronto con l’amministrazione,

perché fare un muro contro muro che fomenta solamente rabbia, rancore e dissidi non fa bene a Livorno.

È necessario coinvolgere, (e di questo ci faremo promotori) tutti i comitati e le associazioni cittadine in un confronto pubblico costruttivo con alcuni rappresentanti dell’attuale Giunta sulle questioni cogenti che potenzialmente possono stravolgere il volto e la vivibilità della città.

Livorno è di tutti i livornesi ed è importante ascoltare i cittadini sempre e comunque, non arrogandosi il diritto di agire a

prescindere solo perché legittimamente eletti e questo lo diciamo anche nell’interesse dell’amministrazione.

Siamo certi che questa richiesta di confronto pubblico che concorderemo di fare con i comitati che vorranno aderire, sarà

senz’altro ben accetta anche dall’amministrazione in virtù anche delle oramai prossime elezioni comunali, un percorso che non deve lasciare ombre sulla gestione della città”

