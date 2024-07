Home

Prospettiva Livorno riparte dai quartieri cercando chi non va più a votare

9 Luglio 2024

Livorno 9 luglio 2024

Ripartiamo dai quartieri e collaboreremo con chi condivide il nostro progetto, accoglieremo chi non va più a votare, Prospettiva Livorno riprende il cammino dopo una pausa post elezioni. Questo quanto dichiarato dai portavoce di Prospettiva Livorno:

Abbiamo imparato moltissimo dalla passata tornata elettorale uscendone si “sconfitti” ma con una certezza: In poco più di 12 mesi di attività politica abbiamo creato la più vera e rivoluzionaria realtà civica della città.

Abbiamo certamente creato un riferimento per le persone del fare e della cittadinanza attiva, ma abbiamo anche maturato un’altra certezza: Questa nostra peculiarità, unica sullo scenario politico cittadino, non basta per governare.

Con Prospettiva Livorno abbiamo anche creato un riferimento per le persone concrete, costruttive e propositive, e solo da e con queste persone vogliamo ripartire.

Abbiamo un ottimo programma politico che continueremo a portare avanti perché, se in questi pochi mesi di attività non siamo evidentemente riusciti a farlo conoscere diffusamente ai nostri concittadini, alcune parti del nostro programma sono invece stati presi come spunto da altri soggetti ben più blasonati di noi, sperando che questi spunti vengano poi fattivamente attuati da chi può farlo.

Il nostro programma è basato principalmente sulla partecipazione fattiva dei cittadini al governo della città e sulla valorizzazione dei Quartieri: D’ora innanzi lavoreremo soprattutto per portare i Quartieri a partecipare al Governo della città.

Vogliamo dare loro una vera autonomia, vogliamo creare delle vere e proprie rappresentanze di cittadini per ogni quartiere che potranno sedere un domani in consiglio comunale per deliberare o meno, vogliamo decentrare sui Quartieri poteri decisionali e di spesa finalizzati alla sicurezza urbana e alla cura delle persone, al decoro del territorio, al rispetto dell’ambiente e della salute, consapevoli che gran parte di queste questioni non sono purtroppo contemplate dagli attuali Consigli di Zona.

Nessuno conosce i problemi dei nostri Quartieri meglio di chi ci vive e ci abita e da loro ripartiremo per tornare ad avere una Livorno bella e vivibile.

Anche da fuori dal “Palazzo” qualcosa di concreto si può fare e Noi lo faremo attraverso l’unica politica che oggi ci riesce meglio ovvero quella di stare tra la gente dando voce alla gente.

Partiremo dal Quartiere Shangai con la nostra Francesca Calvelli che tante preferenze elettorali ha preso in quel quartiere, formando un Gruppo Coordinato di Quartiere (cosa che replicheremo anche negli altri quartieri incaricando altre persone) perché saremo l’anima, gli occhi, le orecchie, la voce, le gambe e le braccia dei nostri Quartieri, della nostra gente.

Per questo collaboreremo con chi condivide il nostro progetto, accogliendo chi non va più a votare (oramai quasi la maggioranza) o non si riconosce più nel proprio movimento o partito, perché sono sempre le persone che fanno la differenza e con queste persone di buona volontà vogliamo dare una concreta Prospettiva a Livorno.

Livorno 5 luglio 2024