Proteggere gli Animali a Livorno: Il Partito Animalista Italiano incontra i Cittadini in piazza Cavour

12 Gennaio 2024

Livorno 12 gennaio 2024 –

IL PAI (Partito Animalista Italiano) di Livorno informa la cittadinanza dell’installazione di un gazebo in piazza Cavour dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il giorno sabato 13 gennaio 2024.

Michelle Odelin, coordinatrice per la città di Livorno e provincia del Partito Animalista Italiano “vi aspetta numerosi”.

Lo slogan del PAI: Proteggere gli interessi dei più deboli contro il potere dei più forti e creare un connubio indissolubile tra animali-natura-uomo.

Già da qualche mese il Partito Animalista Italiano ha sviluppato il suo lavoro sul territorio italiano, programmando le prossime Europee 2024 e particolarmente a Livorno, guardando alle future amministrative.

Al nostro attivo due leggi già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale:

la legge Angelo, che porta il nome del cane torturato e ucciso sul Tirreno cosentino. Carcere per chi commette reati contro gli animali.

la legge Basta Animali al Circo, con la fine di impedire l’uso degli animali al circo così come si fa già in altri Paesi Europei.

La nostra battaglia continua per l’abolizione degli allevamenti intensivi.

Il gazebo è importante per incontrare i cittadini livornesi. ciascuno ha la parola e può proporre idee, opinioni, suggerimenti

