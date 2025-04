Home

Cronaca

15 Aprile 2025

Livorno 15 aprile 2025 Protesta orti urbani, il consiglio comunale chiude due ore prima, PaP: “paura del confronto”

Il commento politico di Potere al Popolo su quanto accaduto in consiglio comunale

“E’ successa una cosa che, sinceramente, ci lascia molto amareggiati. Durante il Consiglio Comunale, proprio mentre stavano entrando in aula diversi cittadini e cittadine che da tempo si battono contro la cementificazione dell’area degli orti urbani – uno degli ultimi spazi verdi e sociali della nostra città – la maggioranza ha deciso di chiudere la seduta con due ore di anticipo rispetto all’orario previsto.

Una scelta che ci appare chiaramente dettata dalla paura del confronto e dal rifiuto di ascoltare voci critiche, che però rappresentano una parte importante della nostra comunità. È grave che, invece di cogliere l’occasione per dialogare apertamente e dimostrare rispetto verso chi si impegna per il bene comune, si sia preferito voltare le spalle e abbandonare l’aula.

Questo modo di fare è profondamente scorretto, non solo verso le cittadine e i cittadini che chiedevano semplicemente di essere ascoltati, ma anche verso i consiglieri comunali che stavano lavorando con serietà e che avrebbero potuto continuare la discussione una volta accolte le istanze della cittadinanza.

In una democrazia sana, il confronto, anche acceso, anche difficile, è una risorsa, non una minaccia. E chi ha il compito di amministrare una città dovrebbe saperlo bene”.