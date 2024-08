Livorno, 26 agosto 2024 – Protezione Civile, Comune invia 8000 lettere, questionari e opuscoli a residenti in aree a pericolosità idrogeologica

8000 lettere saranno spedite a partire da oggi ai cittadini livornesi residenti in aree a pericolosità idraulica. La nuova attività di comunicazione e di auto protezione del Comune di Livorno e della Protezione Civile Comunale è stata presentata questa mattina in Sala Giunta a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del Dirigente della Protezione Civile Comunale Lorenzo Lazzerini e di Jacopo Tamberi, posizione organizzativa della Protezione Civile.

Allegati alla lettera firmata dal sindaco Luca Salvetti ci sono un questionario, che ha lo scopo di aiutare la Protezione Civile Comunale a migliorare la conoscenza del territorio e delle singole esigenze e un opuscolo che riporta informazioni utili e consigli per essere informati e pronti in caso di eventi emergenziali.

Nella lettera il Sindaco invita i cittadini alla consapevolezza del rischio ed al conseguente comportamento. Inoltre esorta i cittadini a consultare la pagina web della Rete Civica della Protezione Civile Comunale, a compilare il questionario e ad iscriversi al sistema di allertamento telefonico e all’app per dispositivi mobili per ricevere comunicazioni in caso di allerta.

Una volta compilato, il questionario dovrà pervenire agli uffici comunali con le seguenti modalità:

consegnando direttamente il modulo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Piazza del Municipio 1;

inviandolo con email all’indirizzo urp@comune.livorno.it;

a mezzo PEC inviandolo all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it;

spedendo il modulo a mezzo posta ordinaria destinata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza del Municipio 1, 57123, Livorno.

Il Sindaco durante l’incontro di presentazione della nuova attività di comunicazione dichiara:

“Si sta avvicinando la data del 10 settembre in cui ricorre l’anniversario della tragica alluvione che nel 2017 ha colpito Livorno; per questo motivo dobbiamo focalizzare in questa fase tutte le questioni che riguardano la protezione civile e la sicurezza dei cittadini.

Da una parte stanno proseguendo i lavori per la messa in sicurezza del territorio effettuati dal Genio Civile della Regione Toscana, ricordo il grosso lavoro a Collinaia, il nuovo ponte che sostituirà i tre ponti, il rio Maggiore in zona campo scuola/stadio; dall’altra parte c’è il tema dell’attenzione e per questo abbiamo deciso di inviare una lettera a mia firma che è un contributo alla sensibilizzazione del cittadino e alla consapevolezza del rischio.

Naturalmente i cittadini possono contare sulla presenza costante del Sindaco e della Protezione Civile Comunale durante le allerte meteo. Ricordo che la Protezione Civile Comunale è un soggetto attivo, forte e sempre presente”.

Dal punto di vista tecnico Lorenzo Lazzerini Dirigente della Protezione Civile Comunale aggiunge:

“abbiamo iniziato un percorso che stiamo portando avanti tra le tante attività, in collaborazione con il 118 e i Servizi Sociali del Comune e la lettera con gli allegati hanno lo scopo di aiutarci. In uno degli allegati si evidenziano le misure di auto protezione.

E’ importantissimo per i cittadini conoscere quelle che sono le misure minime da mettere in campo in ogni situazione di rischio, in questo caso idraulico. Il salto in avanti lo facciamo con il questionario che ha lo scopo di individuare in maniera netta situazioni di particolare fragilità. Con questa nota intendiamo avviare un percorso che ci consenta a regime di avere un quadro chiaro di quelle che sono le condizioni di particolari debolezze nelle aree a rischio”.

L’ingegner Jacopo Tamberi ha spiegato la modalità di questo nuovo metodo di comunicazione e la volontà di censire le situazioni in cui il cittadino può avere delle limitazioni oggettive per mettersi in sicurezza, dato che non emerge se non si indaga. Il questionario serve proprio a capire questa problematicità.

I dati, strettamente personali, saranno usati dalla Protezione Civile Comunale per tarare misure specifiche per fronteggiare il quadro conoscitivo che emergerà.