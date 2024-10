Home

10 Ottobre 2024

Livorno, 10 ottobre 2024 – Protezione civile, domenica a Solvay la campagna “io non rischio”

Domenica 13 ottobre 2024 è la giornata dedicata alla cultura della protezione civile. La campagna “Io non rischio” si svolge in contemporanea con le altre città italiane e anche il Comune di Rosignano Marittimo ha aderito con l’organizzazione di una serie di eventi che si svolgeranno a partire dalle ore 10 (fino alle 16.30) in Piazza del Mercato a Rosignano Solvay. Questo appuntamento ha come obiettivo quello di diffondere fra i cittadini la consapevolezza di ciò che ciascuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi e altro.

Fra gli eventi clou dell’appuntamento del 13 ottobre, c’è una conferenza nell’auditorium della stessa Piazza del Mercato – a partire dalle ore 15 – nel corso della quale sono previsti interventi da parte di esperti sui temi della protezione civile, del meteo e dei sistemi di allerta.

Ecco nel dettaglio il programma dell’incontro: alle ore 15 è in agenda il saluto del sindaco Claudio Marabotti e del vicesindaco Mario Settino; alle 15.15 si parlerà del “Volontariato di protezione civile” con rappresentanti dell’ANPAS Rosignano e della CRI Comitato Rosignano mentre alle 15.30 con Susanna Berti, dirigente del settore PST, si esaminerà il tema del “Sistema di protezione civile”. A seguire, ore 16, Riccardo Schilirò e Eva Gambogi apriranno un focus sulle “Previsioni Meteorologiche” mentre alle 16.30 Francesca Biasci, referente Protezione civile, tratterà la questione del “Sistema di allerta meteo”.

Tornando al programma generale della giornata, da sottolineare che all’importante appuntamento partecipa naturalmente l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Rosignano mentre ad illustrare le buone pratiche ci saranno i volontari della Pubblica Assistenza ODV e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rosignano.

I volontari distribuiranno materiale informativo e organizzeranno speciali eventi dedicati alle bambine e ai bambini. Ci saranno infatti la Tenda dell’alluvione, per spiegare i rischi e come evitarli; il Totem sul rischio sismico: il tiro a segno, la Panic Room, il cinema con le avventure di Civilino e un viaggio nel tempo all’interno del proprio territorio.

La campagna nazionale “Io non rischio” è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (su Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti in programma. Si può rimanere aggiornati seguendo l’hashtag #iononrischio2024.

