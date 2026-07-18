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Cronaca

Prova a fuggire dopo la cessione di droga, 20enne catturato dai carabinieri

Cronaca

18 Luglio 2026

Prova a fuggire dopo la cessione di droga, 20enne catturato dai carabinieri

Livorno 18 luglio 2026

I Carabinieri della NORM della Compagnia di Livorno, nell’ambito di un servizio coordinato effettuato nel centro cittadino con l’impiego di diversi militari, anche in abiti civili, finalizzato alla vigilanza delle principali vie di comunicazione e delle aree sensibili, a consolidare l’attività di prevenzione contro la microcriminalità nonché a monitorare i fenomeni di aggregazione che possono sfociare in condotte violente, hanno tratto in arresto, per spaccio di stupefacenti e resistenza a P.U., un 20enne, con precedenti ed irregolare sul territorio. L’operazione è scattata quando i militari, in piazza della Repubblica, hanno notato un giovane cedere della sostanza ad un’altra persona, apparentemente di passaggio. Vistosi scoperto e notati i militari avvicinarsi, il giovane ha cercato di darsi alla fuga a bordo del ciclomotore con cui si era avvicinato all’acquirente. Dopo un breve inseguimento, il 20enne è stato fermato nella vicina via Sproni, dove il giovane ha manifestato notevole aggressività nei confronti degli operanti tanto che, al fine di evitare l’identificazione, ha lanciato il mezzo e poi il casco verso i militari, senza colpirli. Nonostante tali comportamenti, è stato bloccato e controllato e, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 20 grammi e 640 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U..

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’attività in argomento si inquadra nell’ambito della più ampia organizzazione dei servizi che vengono svolti a Livorno in maniera coordinata dalla Prefettura labronica attraverso l’istituzione della “zona rossa” e che vedono impegnati, oltre ai Carabinieri, anche la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “strade sicure”, con la finalità di massimizzare l’efficacia al contrasto alla microcriminalità e garantire una migliore e piena fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.

Nel corso del medesimo servizio ad ampio raggio, sono stati controllati complessivamente 32 veicoli e 50 persone, due delle quali sono state sanzionate amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state elevate due sanzioni per violazioni al CdS.