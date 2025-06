Home

Prova a strappare con forza un portatile alla vittima, arrestato un 48enne ucraino già noto alle forze dell’ordine

3 Giugno 2025

La Polizia di Stato di Livorno, arresta un quarantottenne che aveva cercato di strappare con forza un portatile da sotto il braccio della vittima

Intorno alle ore 23:00, gli agenti della Sezione Volanti si recava in Via S. Andrea a seguito di una segnalazione telefonica per una rapina in atto.

Giunti sul posto constatavamo la presenza di un soggetto immobilizzato dal richiedente dell’intervento il quale riferiva che la persona immobilizzata era l’autore di un tentativo di rapina ai danni del proprio amico.

La persona aggredita raccontava che pochi istanti prima il fermato aveva tentato con forza di strappargli di mano il PC portatile che aveva sotto il braccio e aveva anche cercato qualcosa dal suo marsupio da usare a scopo intimidatorio per poi colpirlo con un violento pugno al volto, mentre l’amico che era riuscito a fermare il rapinatore dichiarava che nell’attesa della pattuglia della Polizia era stato minacciato di morte.

Nel corso della perquisizione personale gli agenti rinvenivano all’interno della tasca destra della felpa un coltello da cucina avente misura complessiva di cm 23 che, secondo quanto riferito dalle persone offese, era stato cercato dall’aggressore durante l’azione criminale.

In considerazione di quanto emerso il soggetto, cittadino ucraino del 1975 con precedenti di polizia, veniva condotto presso gli Uffici della Questura dove, dopo gli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per il reato di tentata rapina e contestualmente denuncia a piede libero per i reati di porto abusivo di arma impropria e minacce gravi.

