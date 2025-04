Home

Prove speciali da veri piloti al 58° Rallye Elba

17 Aprile 2025

Prove speciali da veri piloti al 58° Rallye Elba

Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno), 16 aprile 2025 Prove speciali da veri piloti al 58° Rallye Elba

Si contano oramai i giorni, per sentire accendere i motori al 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro, la prima delle quattro prove che comporranno la serie International Rally Cup, in programma per il 2 e 3 maggio.

Il 58. Rallye Elba ha le iscrizioni aperte, periodo che si chiuderà il 25 aprile e la sua storia prosegue ad essere scritta a tratto marcato, grazie ad un grande lavoro da parte dell’Automobile Club Livorno e del suo braccio operativo, Aci Livorno Sport (che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica), il quale ha operato un lavoro imponente ripartito dal 2007 come una semplice ronde, sino alle ultime stagioni sfociate di nuovo con grandi numeri di partecipazione, grazie anche al grande lavoro svolto insieme al gruppo di lavoro dell’International Rally Cup come anche sul territorio, con le risorse umane economiche e politiche che hanno fatto una grande parte per proseguire la tradizione di un patrimonio che non è solo locale.

DI NUOVO DUE GIORNI DI SFIDE

La gara si presenta con un totale di sei prove speciali per 87,750 chilometri di distanza competitiva, sui 223,360 del totale. La partenza sarà data venerdì 2 maggio alle 16,30, da Porto Azzurro, nell’area del porto. Da lì, i concorrenti si produrranno in due sfide, nella parte orientale dell’isola: con la Capoliveri” (Km. 9,800) e con la “Volterraio-Rio” (Km. 18,560) andando poi a completare la prima giornata a Portoferraio a partire dalle ore 19,40 con l’entrata nel riordinamento notturno, quindi con le prove speciali che si svolgeranno interamente con la luce del giorno, per renderle eque a tutti i partecipanti.

La seconda giornata, sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale elbana, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (Km. 18,520) e la “Due Colli” (Km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30. Non cambia la logistica del Parco di Assistenza, prevista di nuovo lungo tutta la darsena di Portoferraio.

Prove speciali da veri piloti al 58° Rallye Elba

LA DESCRIZIONE DELLE SFIDE

Prova Speciale N. 1 – “CAPOLIVERI” (KM. 9,800)

Passaggio teorico 1° concorrente: 02.05.2025 ore 16.50

La prova speciale “Capoliveri”, dopo l’esordio nel 2024, torna anche quest’anno, partendo da Viale Italia e, seguendo un percorso quasi ad anello che ritorna alle porte di Capoliveri, transitando per via Luperini. Il tracciato si snoda lungo le strade panoramiche di Capoliveri e delle frazioni di Morcone, Pareti e Innamorata, offrendo un mix perfetto di tratti in discesa più veloci e sezioni più guidate nella parte in salita, dove la precisione è fondamentale. I continui cambi di ritmo mettono alla prova piloti e navigatori, mentre l’asfalto, insidioso in alcuni punti, richiede una gestione attenta della vettura.

Prova Speciale N. 2 – “VOLTERRAIO-RIO” (KM. 18,560)

Passaggio teorico 1° concorrente: 02.05.2025 ore 17.35

Un’altra Prova Speciale quasi “ad anello”, con partenza e arrivo a Rio Elba, dal quadrivio Padreterno alla chiesina di San Pietro. E’ la prova più lunga della gara ed è tra le più tecniche dell’edizione 2025. Testerà al limite la resistenza dei piloti e delle vetture, grazie alle caratteristiche di questa strada: meravigliosa, ma che non lascia spazio a distrazioni. Dopo la partenza lampada parte in salita del Volterraio regala una vista mozzafiato. Il percorso diventa subito più insidioso, con curve strette che esaltano le doti di guida. I punti salienti includono la discesa del Volterraio, i tornanti della Falconaia e quello, sempre in discesa, che porta al bivio Nisportino. In questa prova, il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale 3 “MARCIANA MARINA-MARCIANA-CAMPO” (km. 18,520)

Passaggio teorico 1° concorrente: 03.05.2025 ore 10.20

Prova Speciale 5 “MARCIANA MARINA-LA PILA” (km. 17,060)

Passaggio teorico 1° concorrente: 03.05.2025 ore 14.20

ACI Livorno Sport ripropone quest’anno la prova speciale “MARCIANA MARINA-MARCIANA-CAMPO” dopo il debutto nel 2024, affiancandole stavolta la “MARCIANA MARINA-LA PILA”, una novità. Le due prove condividono un primo tratto, dalla partenza a Marciana Marina fino all’intersezione con la “Civillina”. Qui si separano: la PS 3 affronta la strada della Civillina, lambisce l’abitato di Marciana e prosegue verso Poggio, passando da via delle Cataste. La PS 5 passa invece dalla frazione di Lavacchio e affronta numerosi tornanti in salita, tra cui quello all’altezza del ristorante Publius, un punto molto apprezzato dagli appassionati. Il secondo tratto in comune è quello più tecnico, lungo la SP37 del Monte Perone: quasi 10 chilometri di intense emozioni. I piloti dovranno danzare tra le curve, dove il ritmo e la precisione faranno la differenza. Le insidie del fondo stradale e i cambi di grip renderanno questa parte una sfida per tutti. Dopo il bivio dell’Accolta, la PS 3 termina a San Piero, mentre la PS 5 arriva a La Pila, dopo una serie di tornanti.

Prova Speciale 4 – “DUE COLLI” (KM. 12,380)

Passaggio teorico 1° concorrente: 03.05.2025 ore 11.15

Prova Speciale 6 – “DUE COLLI” (KM. 11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente: 03.05.2025 ore 15.00

Nata dall’unione di due prove storiche, quella del Colle del Monumento e quella del Colle Reciso, la “Due Colli” parte da Filetto e si immette subito sulla provinciale del Monumento, una strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta. Qui, la potenza dei motori gioca un ruolo fondamentale. La discesa che segue porta nella frazione di Lacona, dove il tracciato si stringe e il fondo diventa più insidioso. L’ultima parte del percorso si svolge sulla via del Colle Reciso, con una ripida salita fino alle cave e una chicane che preannuncia un misto finale con curve in discesa molto impegnative. Questo tratto, con la vista sulla baia di Portoferraio, offrirà emozioni a non finire. La PS 6, leggermente più corta, sarà quella che deciderà il vincitore del Rally Elba 2025, con l’adrenalina alle stelle e l’incertezza che potrebbe regalare sorprese fino all’ultimo secondo.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI 03/04/2025

CHIUSURA ISCRIZIONI 25/04/2025

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Portoferraio c/o Hotel Airone

30/04/2025 ore 09.30 – 18.00

01/05/2025 ore 09.00 – 11.00

RICOGNIZIONI (con vetture di serie)

30/04/2025 ore 15.00 – 20.00

01/05/2025 ore 08.30– 13.30

DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI DI GARA

Portoferraio c/o Hotel Airone

30/04/2025 ore 09.30 – 18.00

01/05/2025 ore 09.00 – 11.00

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA

Portoferraio Calata Mazzini c/o “La Gattaia”

01/05/2025 ore 16.00 – 21.00

02/05/2025 ore 09.00 – 11.00

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Portoferraio, c/o Lungomare delle Ghiaie

01/05/2025 ore 16.30 – 21.30

02/05/2025 ore 09.30 – 11.30

SHAKEDOWN

Via del Colle Reciso

02/05/2025 ore 08.30 -14.00

PARTENZA

Porto Azzurro c/o Banchina IV novembre

02/05/2025 ore 16.30

ARRIVO

Portoferraio c/o Viale Elba

03/05/2025 ore 15.30

FOTO AMICORALLY