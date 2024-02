Home

Cronaca

Provincia approva mozione alias, a scuola col nome scelto dalla persona transgender

Cronaca

27 Febbraio 2024

Provincia approva mozione alias, a scuola col nome scelto dalla persona transgender

Livorno 27 febbraio 2024 – Provincia approva mozione alias, a scuola col nome scelto dalla persona transgender

Mozione carriera alias

Lunedì 26 Febbraio è stata approvata, in Consiglio Provinciale, la mozione sulla Carriera

Alias. Un atto che nasce dalla mozione che abbiamo presentato, attraverso il consigliere

Pacini, in consiglio comunale di Livorno e ripresa dalla consigliera provinciale Agostinelli.

Questa è stata discussa all’interno della commissione del comune di Livorno, che ha visto

delle testimonianze dirette delle associazioni del Tavolo Rainbow e de L’Approdo, centro

antidiscriminazioni.

La Carriera Alias, all’interno delle realtà scolastiche, consiste in un accordo di riservatezza

tra istituto e studentə, con la famiglia se minorenne, che permette di inserire nel registro

elettronico il nome di elezione, quello scelto dalla persona transgender al posto del nome

anagrafico, evitando imbarazzi e episodi di bullismo. Questo consente di vivere

serenamente un percorso scolastico in linea alla propria identità di genere. Come Giovani

Democratici siamo consapevoli che accanto allo strumento della carriera alias serve una

riforma della legge 164/1982, che permette la rettifica dei documenti d’identità con un iter

vetusto e farraginoso. Infatti non possiamo accettare qualsiasi retaggio politico, culturale e

sociale che consideri la persona trangender un paziente, invece che cittadinə con piena

dignità.

Adesso bisogna attivare la carriera alias all’interno di tutti gli istituti della provincia, con la

definizione di linee guida da parte dell’amministrazione. Queste devono essere chiare e

delineate in collaborazione con le associazioni territoriali, che da sempre portano avanti

l’istanza. Le linee guida sono utili per tutti gli istituti non dotati di carriera alias, ma pure per

quelli che l’hanno già adottata e possono aggiornarla con maggiori accortezze verso gli

studenti transgender.

Giorgio Pacini, consigliere comunale

Michele Feleppa, resp. Tavolo Diritti GD Livorno

Bernardo Taddei, Segretario GD Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin