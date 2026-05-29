Home

Provincia

Provincia di Livorno: Emergenza Alluvione del novembre 2023, gli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea

Provincia

29 Maggio 2026

Provincia di Livorno: Emergenza Alluvione del novembre 2023, gli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea

Livorno 29 maggio 2026 Provincia di Livorno: Emergenza Alluvione del novembre 2023, gli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea

Nell’ambito delle operazioni essenziali di emergenza e recupero, realizzate in occasione dell’ emergenza alluvionale che, a partire dal 3 novembre 2023, interessò, tra gli altri, anche vasti territori della Regione Toscana, la Commissione Europea ha concesso all’Italia un contributo, a valere sul Fondo di Solidarietà dell’U.E., pari a 67.811.826 euro.

Tra le opere finanziate, ci sono anche gli interventi urgenti di ripristino stradale realizzati dalla Provincia di Livorno, che ha ricevuto un finanziamento di 1.767.240 euro a copertura delle spese.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato la messa in sicurezza delle strade e della viabilità; la pulizia delle carreggiate da fango e detriti; la riduzione di frane e il ripristino di caditoie, tombini e fosse stradali; il ripristino, ove necessario, delle scarpate e dei rilevati stradali.

Le opere più importanti hanno interessato la SP 2 della Cerreta, la SP 6 Parrana S.Martino, la SP 8 della Popogna, la SP 5 della Valle Benedetta, la SP 4 delle Sorgenti, la SP 10 Traversa Livornese, la SP 11 ter per Orciano, la SRT 206 Pisana Livornese.

I provvedimenti della Commissione Europea riferiti all’evento Emergenza Alluvione – OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 sono la decisione di esecuzione C(2024) 9255 finale del 18 dicembre 2024 e la successiva modifica di esecuzione C(2026) 1235 finale del 4 marzo 2026.