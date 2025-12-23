Home

Provincia di Livorno, ok al bilancio preventivo: manutenzioni, disabilità ed energia al centro

23 Dicembre 2025

Livorno 23 dicembre 2025

Approvato il bilancio preventivo 2026-2028 della Provincia: oltre 13 milioni di euro decurtati alle entrate correnti

Il Consiglio Provinciale, riunito a Palazzo Granducale, ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2026-2028, un passaggio fondamentale che consente all’Ente di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio e di garantire continuità amministrativa fin dall’inizio del nuovo anno.

A presentare il documento finanziario è stata la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, che ha evidenziato come l’approvazione entro la fine dell’anno rappresenti un risultato importante, pur in un contesto economico particolarmente complesso. Il bilancio, infatti, risente di una decurtazione di oltre 13 milioni di euro dalle entrate correnti, destinati come contributo alla finanza pubblica.

Un taglio che pesa in modo significativo sui conti dell’Ente: il contributo allo Stato assorbe circa il 24% delle risorse correnti e addirittura il 47,41% delle entrate tributarie. “Cifre molto rilevanti per un ente come il nostro – ha sottolineato Scarpellini – aggravate dal fatto che lo Stato non trasferisce alcuna risorsa per una competenza cruciale come l’edilizia e la manutenzione scolastica”.

Nonostante queste difficoltà, la Provincia conferma una linea improntata alla programmazione e alla visione di medio-lungo periodo, puntando su una riorganizzazione interna più stabile ed efficiente. In quest’ottica si inseriscono le scelte sulle politiche del personale, con la reintroduzione delle figure dirigenziali e il rafforzamento dei settori strategici, per garantire una struttura organizzativa più solida.

Particolare attenzione viene riservata anche alla manutenzione delle infrastrutture viarie. L’Amministrazione ha infatti rinnovato anche per il 2026 gli Accordi Quadro per la manutenzione delle strade, che comprendono asfalti, ponti, segnaletica, barriere di sicurezza e verde pubblico, per un investimento complessivo di quasi 7 milioni di euro. Una scelta che consente di attivare interventi ordinari e straordinari con maggiore tempestività ed efficacia.

Sul fronte dei servizi alla persona, la presidente Scarpellini ha annunciato un cambio radicale nel sistema di erogazione dell’assistenza educativa agli studenti con disabilità. Una riorganizzazione resa necessaria dalla difficoltà di operare su delega dello Stato senza risorse adeguate. La Provincia ha avviato un progetto innovativo di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di ottimizzare i finanziamenti, tutelare la qualità del servizio e garantire condizioni di lavoro dignitose agli operatori.

La nuova organizzazione, già attiva nell’attuale anno scolastico, prevede finanziamenti ministeriali per 500 mila euro destinati al trasporto scolastico e 958 mila euro per l’assistenza educativa, oltre a circa 200 mila euro di risorse regionali e alla conferma di uno stanziamento provinciale superiore ai 200 mila euro.

Nel corso della seduta è stato inoltre ribadito l’impegno della Provincia nelle politiche europee, attraverso il rinnovo della convenzione del SAPE – Servizio Associato Politiche Europee, che coordina le amministrazioni locali nell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali.

Tra i risultati più significativi ottenuti grazie al lavoro del SAPE, la presidente Scarpellini ha ricordato la costituzione ufficiale della Comunità di Energia Rinnovabile (CER): una prima esperienza in Italia di comunità energetica solidale a trazione pubblica, nata per favorire l’autoconsumo di energia rinnovabile e generare benefici economici, sociali e ambientali sul territorio.

Il bilancio preventivo 2026-2028 aveva già ricevuto il parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci prima dell’approvazione definitiva in Consiglio Provinciale. A votare a favore sono stati i consiglieri della maggioranza Provincia Democratica, mentre hanno espresso voto contrario i gruppi di minoranza Livorno Provincia Civica, Per la Provincia di Livorno e Fratelli d’Italia.

