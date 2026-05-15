Provincia di Livorno, Scarascia (FdI) al posto del consigliere Di Paola
Livorno 15 maggio 2026 Provincia di Livorno, Scarascia (FdI) al posto del consigliere Di Paola
Novità nella politica provinciale. A Piombino, il consigliere comunale di maggioranza Paolo Di Paola, esponente di Fratelli d’Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio comunale per motivi personali.
La decisione, resa nota nella giornata odierna, comporta anche un effetto a catena sul piano istituzionale: non essendo più consigliere comunale, Di Paola decade infatti anche dall’incarico di consigliere provinciale, secondo quanto previsto dai regolamenti.
Il ritiro dal Consiglio provinciale aprirebbe ora la strada alla surroga, con il possibile ingresso di Stefano Scarascia, esponente di Fratelli d’Italia di Rosignano Marittimo, come primo dei non eletti nella medesima lista di Di Paola.
Il seggio lasciato vacante a livello provinciale verrà infatti attribuito al primo dei candidati non eletti della stessa lista del consigliere dimissionario, secondo le norme elettorali vigenti.
Si attende ora l’iter formale di presa d’atto delle dimissioni e le successive procedure di surroga