9 Agosto 2024

Livorno 9 agosto 2024 – Provincia di Livorno, terzo incanto per l’area ex centro cantoniero

Nell’ambito delle procedure previste dal “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025”, la Provincia ha pubblicato l’avviso d’asta al terzo incanto di una porzione di terreno sito nel comune di Bibbona, in Via della Camminata, pari a mq 6.720, ex centro cantoniero per la produzione conglomerato bituminoso.

Il prezzo a base d’asta è fissato a 216.000 euro e l’asta pubblica avrà luogo il 29 agosto, alle ore 10 a Palazzo Granducale.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27 agosto 2024 secondo le modalità descritte nell’avviso che, con tutta la documentazione, è reperibile sul sito della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente, al link Bandi di gara e contratti/Aste.