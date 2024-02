Home

Provoca incidente, 39enne denunciato per guida in stato di ebrezza

18 Febbraio 2024

Rosignano Solvay (Livorno), 18 febbraio 2024 – Provoca incidente, 39enne denunciato per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della stazione di Rosignano Solvay sono intervenuti a Solvay, per un incidente stradale con il coinvolgimento di due autovetture presso l’intersezione di via Malta con via Dante Alighieri.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti sul posto, un uomo di 39 anni della zona; stava viaggiando a bordo della sua autovettura di cui ha perso il controllo, andando a scontrarsi con una macchina condotta da una 42enne del posto.

A seguito del sinistro stradale, i soggetti coinvolti, sono stati trasportati dall’ambulanza presso l’ospedale di Cecina per aver riportato ferite giudicate guaribili in 3 giorni s.c.

Dopo gli accertamenti sanitari obbligatori, finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel sangue, al 39enne è stato rilevato un tasso alcolico superiore al doppio del limite consentito. Per lui è scattata la denuncia da parte dei carabinieri che hanno provveduto al ritiro della patente nonché a sottoporre il veicolo a fermo amministrativo.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.

