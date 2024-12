Home

Lunedì 12 dicembre 2024 Psicobasket è il libro di Valerio Vergili, il racconto delle emozioni e motivazioni dei giocatori Pielle analizzati per un anno

Uno studio approfondito per capire la mentalità dei giocatori e le reazioni dopo una vittoria o una sconfitta. È il libro Psicobasket. Teoria ed esercizi di un sogno a cura di Valerio Vergili, garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno, che è stato pubblicato dalla casa editrice livornese Sillabe e che verrà presentato lunedì 16 dicembre, alle 11, nella Sala Cappiello della Fondazione Livorno, in piazza Grande 23.

Il volume ripercorre uno studio a livello psicologico dei giocatori di basket della Pielle, che l’autore ha seguito per un anno intero non solo durante le partite, ma anche attraverso colloqui individuali e di gruppo. Le tematiche affrontate vanno dalle motivazioni al senso di appartenenza, passando per i momenti chiave dell’ultima stagione sportiva.

Psicobasket. Teoria ed esercizi di un sogno è il risultato del progetto “La giusta mansione” portato avanti dall’associazione livornese “Famiglia Coraggio”, che ha lo scopo di aiutare le persone con disabilità a svolgere un lavoro in linea con il percorso di studi. In questo caso Vergili, laureato in psicologia dello sport, ha potuto esercitare la propria professione in un contesto molto importante come la Pielle, nella Serie B nazionale di pallacanestro.

Oltre all’autore, durante la presentazione del libro interverranno l’avvocato Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Livorno, Andrea Raspanti, assessore alle politiche per la coesione sociale del Comune di Livorno, Gianni Giannone, presidente provinciale del Coni, Massimo Faraoni, presidente regionale della Federazione italiana pallacanestro, Francesco Farneti, presidente della Pielle, e Arianna Paoletti, presidente dell’associazione “Famiglia Coraggio”.