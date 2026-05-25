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Psicologia e cultura protagoniste a Livorno con Giorgio Nardone, all’ Hotel Palazzo la “Giornata di Studio Strategico”

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25 Maggio 2026

Psicologia e cultura protagoniste a Livorno con Giorgio Nardone, all’ Hotel Palazzo la “Giornata di Studio Strategico”

Livorno 25 maggio 2026 Psicologia e cultura protagoniste a Livorno con Giorgio Nardone, all’ Hotel Palazzo la “Giornata di Studio Strategico”

Domani, martedì 26 maggio, Livorno ospiterà una giornata speciale dedicata alla crescita personale, alla psicologia e alla divulgazione culturale, organizzata dal Club per l’Unesco di Livorno con il patrocinio del Comune.

L’evento dal titolo “Giornata di Studio Strategico” si terrà dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Palazzo, e sarà aperto al pubblico. “La giornata è stata pensata come un’occasione di incontro, riflessione e confronto per la città e per tutte le realtà del territorio che desiderano partecipare” afferma Rossella Bruni, presidente Club per l’Unesco di Livorno. .

L’iniziativa, nata con l’intento di offrire alla cittadinanza un momento di alto valore umano, psicologico e culturale è in collaborazione con il Centro di Terapia Strategica e con le realtà istituzionali coinvolte.

A rendere particolarmente significativa la giornata sarà la presenza di Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta, fondatore del Centro di Terapia Strategica e figura di riferimento internazionale nell’ambito della Terapia Breve Strategica. Autore di numerosi testi tradotti in molte lingue, Nardone ha contribuito in modo decisivo allo studio dei processi di cambiamento, del funzionamento umano e delle strategie efficaci per affrontare problemi psicologici e relazionali.

Sarà inoltre presente Enrico Chelini, terapeuta livornese affiliato al Centro di Terapia Strategica di Giorgio Nardone, che porterà il proprio contributo professionale all’interno di una giornata pensata per rendere la psicologia più vicina, comprensibile e utile nella vita quotidiana delle persone.

“Quando cultura, istituzioni e psicologia si incontrano con un obiettivo concreto, può nascere qualcosa capace di lasciare un segno reale nella comunità. Non un semplice appuntamento pubblico, ma uno spazio vivo in cui idee, esperienze e strumenti diventano occasione di consapevolezza, crescita e cambiamento” aggiunge la Presidente del Club per l’Unesco di Livorno.