Home

Provincia

Pubblica Assistenza Bibbona rinnova le cariche, i soci sono invitati al voto

Provincia

19 Novembre 2021

Pubblica Assistenza Bibbona rinnova le cariche, i soci sono invitati al voto

I nomi di tutti i candidati

Livorno 19 novembre 2021

Pubblica Assistenza, elezione per il rinnovo delle cariche

Sabato 20 e domenica 21 novembre è in programma l’elezione per il rinnovo del consiglio d’amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri della Compagnia di Pubblica Assistenza di Bibbona, alla quale potranno partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021.

I seggi aperti saranno due: uno situato nella sede della Pubblica Assistenza in via delle Macine 2 (per i soci residenti a Bibbona e zone limitrofe) e l’altro nel centro polivalente di via II Giugno a La California (per i residenti delle frazioni di La California, Marina di Bibbona e zone limitrofe.

Il seggio di via delle Macine sarà aperto sabato 20 dalle 15 alle 18 e domenica 21 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il seggio di via II Giugno sarà aperto sabato 20 dalle 8.30 alle 12 e domenica 21 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La tessera elettorale è personale e non più familiare per cui potranno votare tutti quei membri della famiglia maggiorenni che l’hanno rinnovata. Di seguito la lista dei candidati:

Candidati per il Consiglio d’amministrazione (si possono esprimere massimo 11 preferenze):

Barbieri Federico

Beltrami Simone

Benci Eleonora

Bigazzi Luciano

Biondi Ada

Castelli Sabrina

Celli Gianluca

Conti Daniele

Di Bella Davide

Fabbri Gionatan

Giusti Gabriele

Giusti Bocelli Sandra

Mangiantini Federico

Marchi Cristian

Marmugi Stefano

Niotta Claudio

Niotta Massimo

Penco Sergio

Ribechini Elena

Volterrani Valentina

Candidati per il collegio dei revisori dei conti (si possono esprimere massimo 4 preferenze):

Bertoli Emiliano

Indresano Cristian

Mori Lorello

Pellegrini Gianluca

Zanetti Luca

Candidati per il collegio dei revisori dei conti dei probiviri (si possono esprimere massimo 4 preferenze):

Bocelli Valentina

Burgassi Marco

Gentili Giuseppe

Peccianti Giovanna

Peccianti Paolo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin