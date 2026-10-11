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Pubblica Assistenza di Collesalvetti, inaugurata la nuova sede nel cinquantesimo anniversario

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11 Ottobre 2026

Pubblica Assistenza di Collesalvetti, inaugurata la nuova sede nel cinquantesimo anniversario

Collesalvetti (Livorno) 12 ottobre 2026

«Una promessa che scaccia ogni paura, uniti nel dono, guidati dall’amore, mano nella mano, cuore con cuore». Con i versi dell’inno composto da un volontario è iniziata la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Pubblica Assistenza di Collesalvetti.

L’inaugurazione coincide con il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’associazione. Il trasferimento dai locali di via Roma realizza un progetto atteso da tempo e consegna alla cittadinanza una struttura moderna, accessibile e orientata all’accoglienza.

Il nuovo complesso misura 530 metri quadrati e raggiunge l’impatto energetico zero. La struttura ospita un presidio infermieristico attivo 24 ore su 24, la nuova sede dell’Avis Intercomunale, il centro prelievi Biolabor e nove ambulatori specialistici.

Autorità e associazioni alla cerimonia

Sara Luperini ha condotto l’evento, che ha riunito numerose associazioni del territorio e le principali autorità civili e religiose.

Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli, il consigliere regionale Alessandro Franchi, il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini e il presidente di Avis Intercomunale Maurizio Ceccotti.

Presenti anche il presidente della Pubblica Assistenza Stefano Gambino e il parroco don Alessandro Pierotti. Il sacerdote ha impartito la benedizione alla nuova sede e ai quattro nuovi mezzi di soccorso.

La sindaca Sara Paoli ha definito l’inaugurazione una dimostrazione concreta del valore del volontariato. «Il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale e insostituibile per il nostro territorio», ha dichiarato.

Secondo Paoli, la rete dei volontari integra i servizi sanitari, la protezione civile e l’assistenza alla cittadinanza. La sindaca ha inoltre auspicato il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Alessandro Franchi ha sottolineato il valore della nuova struttura per la sanità di prossimità. «Questa sede rappresenta soprattutto un investimento sulle persone e sulla capacità di prendersi cura gli uni degli altri», ha affermato.

Il consigliere regionale ha ringraziato volontarie, volontari e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Una rete di servizi per il territorio

Dimitri Bettini ha evidenziato il ruolo della Pubblica Assistenza di Collesalvetti all’interno del sistema regionale. «In Toscana operano 160 Pubbliche Assistenze e questa struttura ha un significato davvero importante per tutti noi», ha dichiarato.

Maurizio Ceccotti ha definito strategico il trasferimento dell’Avis Intercomunale. La nuova sede, secondo il presidente, permetterà di crescere insieme e di rafforzare la collaborazione tra le realtà del territorio.

Stefano Gambino ha collegato l’inaugurazione ai cinquant’anni di attività dell’associazione. «Sono cinquant’anni di volontariato, emergenze, servizi sanitari e persone che hanno scelto di dire: “Io ci sono per gli altri”», ha dichiarato.

La cerimonia è proseguita con l’intitolazione della sala polivalente e dello spazio dedicato ai volontari. Gli ambienti ricordano Luca, Simone, Alessandro e Giacomo, quattro giovani volontari scomparsi prematuramente.

La nuova sede non celebra soltanto mezzo secolo di attività. Rappresenta anche l’inizio di una nuova fase per la Pubblica Assistenza e per l’intera comunità di Collesalvetti.

L’associazione continuerà a garantire servizi di emergenza e assistenza sanitaria. Il progetto punta inoltre a rafforzare la collaborazione tra volontariato, istituzioni e servizi territoriali, con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo.