Home

Cronaca

Comune di Livorno

Pubblicata manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di formazione per il lavoro o reinserimento socio-lavorativo

Comune di Livorno

9 Febbraio 2023

Pubblicata manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di formazione per il lavoro o reinserimento socio-lavorativo

Pubblicato sulla piattaforma START

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di formazione per il lavoro o reinserimento socio-lavorativo dei cittadini presi in carico dal Servizio sociale professionale

Le presentazioni possibili dal 9 al 20 febbraio

Livorno, 9 febbraio 2023

L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Livorno ha pubblicato sulla piattaforma START della Regione Toscana un avviso per una indagine di mercato, per l’eventuale affidamento del servizio di formazione per il lavoro – avviamento ad attività di formazione, ai fini dell’acquisizione o del rafforzamento delle competenze trasversali (socio relazionali e linguistiche) e tecnico- professionali (percorsi professionali e/o di qualificazione professionale).

Una attività di formazione specifica cioè, finalizzata all’inserimento o al reinserimento socio-lavorativo dei cittadini presi in carico dal Servizio sociale professionale nell’ambito del Progetto finanziato dall’Avviso pubblico A1/2019 PaIS del PON INCLUSIONE FSE 2014-2020.

Più nello specifico la manifestazione di interesse riguarda l’attivazione di corsi di formazione e patenti tra i quali:

conduzione carrelli semoventi (12h + prova pratica);

addetto attività alimentari semplici (8h);

addetti attività alimentari complesse (12h);

addetto attività alimentari complesse (16h);

OSA (900h);

informatica e multimedia – alfabetizzazione informatica di base;

progettazione sito web;

alfabetizzazione informatica di base;

addetto segreteria e accoglienza – AdA UC 1638 Accoglienza;

segreteria e accoglienza – AdA UC 1639 Gestione flussi informativi;

addetto segreteria e accoglienza – AdA UC 1640 Registrazione archiviazione documenti;

lingua italiana per stranieri livello A1; A2; B1

patente B; C; D; CQC merci e persone.

Qui il link all’avviso: https://www.comune.livorno.it/ avviso/indagine-mercato- leventuale-affidamento-del- servizio-formazione-lavoro- avviamento-ad-attivita

Ai fini della presentazione manifestazione di interesse, il cui termine di inizio è fissato per le ore 12.00 di domani giovedì 9 febbraio, e l’ultimo è fissato per le ore 10.00 del 20 febbraio, gli operatori economici devono identificarsi all’indirizzo https://start.toscana.it/ homepage/ inserendo il codice 002480/2023 nel motore di ricerca di START.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin