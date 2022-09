Home

15 Settembre 2022

Pubblicate le graduatorie definitive per l’assegnazione dei 247 orti sociali di Salviano

Livorno 15 settembre 2022 – Pubblicate le graduatorie definitive per l’assegnazione dei 247 orti sociali di Salviano

Nei prossimi giorni gli interessati saranno contattati direttamente dagli uffici

L’Amministrazione comunale ha approvato le graduatorie definitive per l’assegnazione dei 247 orti del Centro Sociale di via di Salviano.

Le due graduatorie, quella riservata alla categoria “Anziani” e quella riservata ai “Nuclei familiari”, sono pubblicate sul sito del Comune www.comune.livorno.it sezione “Avvisi”, Avvisi scaduti, Bando per la formazione di graduatorie…

Come da bando, 170 orti saranno assegnati in base alla graduatoria “Anziani”, 72 orti in base alla graduatoria “Nuclei familiari” e altri 5 orti a soggetti individuati dal Servizio sociale professionale.

Nei prossimi giorni i cittadini assegnatari saranno contattati direttamente dagli uffici.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Rette e compartecipazioni del Comune di Livorno tel. 0586 824160 e-mail rettersa@comune.livorno.it

