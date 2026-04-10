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Cronaca

Pubblicati due nuovi bandi della Camera di Commercio da 210mila euro

Cronaca

10 Aprile 2026

Pubblicati due nuovi bandi della Camera di Commercio da 210mila euro

Livorno 10 aprile 2026 Pubblicati due nuovi bandi della Camera di Commercio da 210mila euro

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno annuncia l’apertura a partire da oggi, 9 aprile, di due nuove misure a sostegno dell’economia territoriale: il “Bando Agricoltura Green” ed il “Bando a sostegno delle iniziative locali e di valorizzazione dei prodotti tipici“. Questi due nuovi interventi si aggiungono alle misure già pubblicate dall’Ente, per un totale di 600mila euro di risorse camerali, mentre altri bandi e premi saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Bando Agricoltura Green

Mette a disposizione delle imprese agricole delle province di Grosseto e Livorno una dotazione finanziaria complessiva di 180mila euro. Attraverso questa misura, la Camera di Commercio intende favorire l’implementazione di nuove attrezzature e soluzioni ecosostenibili all’interno dell’attività agricola e delle filiere agroalimentari tradizionali, contribuendo così alla realizzazione della transizione ecologica. Per supportare questi investimenti, l’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, per un importo unitario massimo concesso di 3.000 euro. È inoltre prevista una speciale premialità dedicata alle eccellenze del territorio: nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati da imprese agricole con produzione certificata DOP o IGP, oppure che producono seguendo il metodo biologico, il contributo copre sempre il 60% delle spese, ma il tetto massimo viene innalzato fino a 4.000 euro. Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi che operino nel settore dell’agricoltura con i seguenti codici ATECO: A01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; A02 – Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.

Bando a sostegno delle iniziative locali e di valorizzazione dei prodotti tipici

Con questo strumento, l’Ente camerale si pone l’obiettivo di sostenere iniziative di valorizzazione, sviluppo e promozione del proprio territorio dal punto di vista ambientale, culturale e turistico. Possono partecipare: associazioni di categoria e loro società di servizi; Centri Commerciali naturali, soggetti iscritti al REA portatori di interessi collettivi; soggetti senza scopo di lucro, anche non iscritti al REA che abbiano come finalità la promozione e valorizzazione del territorio e della sua cultura; Pubbliche Amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno. I fondi andranno a coprire le spese di comunicazione necessarie per lo svolgimento di eventi pubblici. La dotazione finanziaria stanziata ammonta a 30.000 euro. La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle suddette spese di comunicazione, calcolate al netto dell’IVA, per un importo massimo erogabile pari a 3.000 euro. Per le iniziative specificatamente dirette alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, la copertura del contributo a fondo perduto sale al 60% delle spese ammissibili.

Gli altri bandi già aperti

Bando a sostegno della Creazione d’Impresa: supporto alla nascita di nuove imprese con contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro (60% delle spese, elevabile al 70% per passaggi generazionali), dedicato alle attività avviate dal 1° gennaio 2026.

Bando per il sostegno alle Imprese di Vicinato: misura per il commercio al dettaglio (entro 300 mq) e la ristorazione, che finanzia al 60% (fino a 2.500 euro) acquisti di attrezzature, sistemi di sicurezza (videosorveglianza, casse automatiche, blindature) e strumenti promozionali.

Bando per la Transizione Sostenibile delle Imprese Turistiche: sostegno a strutture ricettive, ristorazione e parchi/musei per soluzioni green (elettrodomestici classe A, ricariche elettriche, recupero acqua). Contributo al 60% fino a 3.000 euro.

Bando per le Certificazioni di Qualità: contributi al 60% fino a 2.000 euro per incentivare la competitività di tutti i settori tramite l’acquisizione di certificazioni (ISO, prodotto, sostenibilità).

Bando a sostegno della creazione di Società Benefit: misura volta a favorire la costituzione o trasformazione di PMI in Società Benefit, coprendo il 60% di spese notarili, consulenze e formazione, fino a 4.000 euro.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma RESTART. Si ricorda che i bandi sono a sportello, con valutazione delle domande in base all’ordine cronologico di arrivo. Gli avvisi e la modulistica sono disponibili sul sito www.lg.camcom.it

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