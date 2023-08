Home

23 Agosto 2023

Livorno 23 agosto 2023 – Pubblicato il bando per il Pacchetto Scuola, domande da venerdì 25 agosto

Dalle ore 8 di venerdì 25 agosto sarà possibile presentare al Comune di Livorno la domanda per il “Pacchetto Scuola”,; l’incentivo economico per il diritto allo studio destinato agli studenti livornesi che il prossimo anno scolastico (2023-2024) frequenteranno una scuola secondaria di primo o secondo grado (scuole medie e istituti superiori) statale, paritaria privata o degli enti locali, o un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il bando è già pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it area tematica Educazione e Scuola, pagina Contributo “Pacchetto Scuola”.

Visto che il Pacchetto Scuola si riferisce all’anno scolastico 2023-2024, possono presentare domanda anche le famiglie degli alunni che quest’anno frequentano la classe 5^ delle scuole primarie, e che quindi l’anno prossimo saranno in prima media. Per la stessa ragione, non possono presentare domanda gli studenti che stanno frequentando l’ultimo anno delle superiori.

Il contributo Pacchetto Scuola non riguarda gli alunni che l’anno prossimo frequenteranno le scuole primarie (elementari).

Il beneficio può essere utilizzato per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici). Occorre conservare la documentazione di spesa da esibire in caso di controllo (il Comune di Livorno farà controlli sulle spese effettivamente sostenute e in assenza di documentazione il contributo sarà revocato).

Per usufruire del Pacchetto Scuola gli studenti devono essere residenti a Livorno, devono far parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €. 15.748,78 e alla data di scadenza del bando (22 settembre 2023) non devono ancora aver compiuto 21 anni (fino a 20 anni e 364 giorni). Il requisito dell’età non si applica agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 o con almeno il 66% di invalidità.

“Invitiamo anche quest’anno le famiglie in possesso dei requisiti di reddito – dichiara Libera Camici, vicesindaco con delega all’istruzione – a presentare domanda per accedere a questo importante contributo, senz’altro utile a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e ad aiutare tante famiglie ad affrontare le spese per la frequenza scolastica dei propri figli, soprattutto in questo periodo che vede ridursi la platea dei beneficiari di altri importanti benefici statali”.

Come presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate online a partire dalle ore 8 di venerdì 25 agosto ed entro la mezzanotte (ore 24) di venerdì 22 settembre collegandosi tramite smartphone, tablet o pc al sito https://livorno.simeal.it/sicare/benvenuto.php

È richiesta l’identificazione tramite SPID, CNS o CIE.

Il sistema rilascerà un numero di pratica, da conservare per la consultazione delle graduatorie.

Per informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande, consultare la pagina internet dedicata.

È anche possibile contattare l’ufficio Diritto allo Studio del Comune di Livorno (tel. 0586 820602 – 820635, fax 0586 518650, email dirstudio@comune.livorno.it).

