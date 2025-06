Home

10 Giugno 2025

Livorno 10 giugno 2025

E’ stato pubblicato sul sito del Comune il report completo relativo al controllo della qualità dei servizi 2024.

Questo il link diretto: https://storicorcl.comune. livorno.it/carta-dei-servizi- standard-qualita/controllo- qualita/indagini-monitoraggi

Il Comune di Livorno pone la qualità dei servizi al centro della propria azione, definendo annualmente il Piano per il controllo della qualità dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Nel 2024 sono state condotte 27 indagini: 15 rivolte ai cittadini, 3 rivolte a un pubblico eterogeneo (cittadini, professionisti, imprese) e 9 indirizzate agli utenti interni. I risultati complessivi hanno evidenziato un elevato gradimento con un punteggio medio di 4,45 (su una scala da 1 a 5)e con un punteggio massimo di 5,00.

Queste indagini, basate su indicatori specifici per servizio e aperte ai suggerimenti degli utenti, forniscono una base essenziale per definire priorità di intervento, elaborare piani di miglioramento, affinare l’ascolto dei cittadini, promuovere sempre di più una cultura orientata all’utente, attivare azioni correttive e, in prospettiva, comprendere e anticipare i bisogni latenti.

Le valutazioni espresse sui principali servizi di sportello erogati ai cittadini sono complessivamente positive e si attestano su un valore di 4,66 su un valore massimo di 5,00, confermando la tendenza positiva degli scorsi anni. Questi servizi includono l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con il suo servizio online chat di WhatsApp e il rilascio di credenziali SPID; i Servizi di Protocollo, l’Anagrafe, i Centri Servizi al Cittadino Nord e Sud, lo Stato Civile, l’Elettorale e Leva militare e le Biblioteche.

Hanno partecipato alle indagini attivate presso gli uffici interessati, in diversi periodi dell’anno per 2/3 mesi, 972 utenti. I cittadini hanno apprezzato particolarmente i servizi prestati dall’ufficio Protocollo (valore medio 4,91), dal Centro Servizi al cittadino Area Sud (valore medio 4,87), dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (valore medio 4,86) e dallo Stato civile (valore medio 4,80).

Per i servizi rivolti a specifiche categorie di utenti, quali il Servizio di consulenza Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), lo Sportello Unico Edilizia per i professionisti (SUED) e l’Ufficio Imposta di soggiorno hanno partecipato alle indagini 200 utenti e le valutazioni espresse si attestano in media al 4,71 sempre su un valore massimo di 5,00.

Ogni questionario dispone di uno spazio dedicato dove gli utenti possono fornire suggerimenti o commenti per il miglioramento del servizio, esprimendo opinioni e aspettative in modo più dettagliato. Sono stati raccolti numerosi suggerimenti e, se pur non esplicitamente richiesto, lo spazio dedicato al miglioramento ha accolto molti apprezzamenti positivi riguardo al lavoro degli operatori.

I risultati delle indagini di customer satisfaction condotte nel 2024 hanno permesso al Comune di Livorno di identificare alcune aree di miglioramento e di agire tempestivamente. Tra queste un intervento significativo ha riguardato il rinnovo di n. 3 postazioni informatiche dell’Anagrafe centrale e n. 2 postazioni dei Centri Servizi al Cittadino (una postazione presso il Centro Servizi Area Nord ubicato in Piazza Saragat n. 1, e una postazione presso il Centro Servizi Area Sud di via Settembrini n. 33), realizzato con la collaborazione del Ministero dell’Interno.

Le nuove postazioni, operative dal 4 giugno, permetteranno di coprire l’intera gamma dei servizi anagrafici offerti ai cittadini. Questo aggiornamento era atteso da molti utenti che, pur esprimendo grande soddisfazione per i servizi anagrafici segnalavano rallentamenti informatici e un conseguente prolungamento dei tempi di attesa agli sportelli.

L’aggiornamento delle postazioni anagrafiche rientra inoltre in una più ampia strategia di digitalizzazione dei servizi che include il nuovo sito web del Comune di Livorno, l’accesso con Spid a tutti i servizi online, il potenziamento dei pagamenti con PagoPa, le comunicazioni con i cittadini tramite l’app IO e una costante attività di formazione del personale per garantire così una risposta più rapida ed efficiente ai cittadini.

Il report completo relativo al controllo della qualità dei servizi 2024 è disponibile sul sito del Comune di Livorno nella sezione Amministrazione trasparente e raggiungibile tramite il seguente percorso: Servizi erogati, Carta dei servizi e standard di qualità, Controllo di qualità, Indagini e monitoraggi.