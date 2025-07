Home

25 Luglio 2025

25 luglio 2025 Public speaking, la competenza silenziosa che accelera le carriere

Per molti professionisti, prima o dopo, arriva quel momento in cui parlare in pubblico non rappresenta più un’eventualità, ma una parte integrante del proprio lavoro.

Che si tratti di presentare un progetto a un cliente, motivare un team o partecipare a una conferenza, la capacità di comunicare con chiarezza e sicurezza è ormai considerato un vero acceleratore di carriera.

Eppure, la paura di parlare in pubblico resta tra le più diffuse, anche tra i lavoratori più giovani e spigliati.

Secondo indagini internazionali, oltre il 70% delle persone ammette di provare ansia quando deve rivolgersi a una platea, grande o piccola che sia. Un dato che mostra quanto la comunicazione efficace non sia innata, ma il risultato di un percorso di consapevolezza e allenamento.

Saper gestire il linguaggio verbale e non verbale, calibrare il tono di voce, catturare e mantenere l’attenzione di un uditorio sono abilità trasversali, fondamentali in ogni settore, ormai.

Il public speaking va oltre il saper parlare bene, poiché diventa un veicolo per creare connessione, trasmettere sicurezza, portare il proprio messaggio con impatto, influenzando, possibilmente, l’uditorio.

Nei contesti aziendali contemporanei, il public speaking tocca ormai quasi tutte le figure professionali, dai manager ai singoli professionisti, dal team leader fino ai giovani appena inseriti nel mondo del lavoro.

Tutti si trovano, sempre più spesso, a dover esporre idee e risultati davanti a colleghi o stakeholder.

Proprio qui emergono le soft skill comunicative più essenziali, differenziando chi riesce a trasformare una presentazione in un momento di leadership da chi fatica a farsi ascoltare.

Ecco, allora, che acquisire competenze di public speaking significa anche migliorare la gestione dello stress, affinare la capacità di improvvisazione e allenare un ascolto attivo, che trasforma il dialogo in una relazione bidirezionale.

Tutto questo contribuisce a costruire una reputazione professionale solida e autorevole.

Per allenare al meglio questa competenze e mettere all’angolo lo stress da esposizione in pubblico, può essere sufficiente frequentare il percorso giusto, come il Corso di Public Speaking online di 24ORE Business School.

Ciò che lo rende particolarmente efficace riguarda proprio la combinazione di teoria e pratica, in un formato interamente digitale.

Le lezioni guidano i partecipanti attraverso tecniche di comunicazione persuasiva, gestione delle emozioni e costruzione di storytelling coinvolgenti.

Il valore aggiunto, dunque, sta tutto nelle esercitazioni pratiche, che permettono di mettere subito in campo le strategie apprese e ricevere feedback concreti per migliorare.

La modalità online offre poi una flessibilità totale, poiché consente di conciliare lo studio con gli impegni professionali e personali, rendendolo ideale sia per giovani professionisti che per manager desiderosi di affinare le proprie soft skill.

Focalizzarsi anche su questa formazione, spesso sottovalutata e surclassata da percorsi che riguardano competenze più tecniche, significa, in realtà, acquisire uno strumento potente per crescere, convincere e guidare, in qualsiasi situazione professionale, in cui l’uso della parola può fare la differenza.

