21 Novembre 2025

Livorno 21 novembre 2025 “Puccio Sterza” Ghiozzi (Lega) si appella al Comune per un Murale Ufficiale sulla Curva di via del Littorale

In seguito ai recenti atti vandalici che hanno colpito la celebre scritta “Puccio Sterza” sulla curva di Via del Littorale, all’incrocio tra la fine della Variante e l’inizio del Romito, si chiede all’Amministrazione Comunale di Livorno di intervenire per sanare la situazione e trasformare questo simbolo cittadino in un’opera d’arte urbana ufficiale.

La scritta “Puccio Sterza” non è una semplice verniciata su un muro, ma è un vero e proprio pezzo di storia livornese e un fenomeno culturale, tanto da essere indicata su Google Maps come una vera e propria “attrazione turistica”.

L’episodio vandalico del 19 novembre, che ha visto la scritta originale coperta da slogan inneggianti al Duce e frasi campanilistiche, ha scatenato l’indignazione generale e ha evidenziato la vulnerabilità di questo muro. La reazione immediata è stata una nuova pittura di risposta, e per questo si teme che il ciclo di cancellazioni e riscritture possa continuare.

Per questo motivo, si lancia un appello al Comune di Livorno affinchè realizzi un murale ufficiale e permanente nel medesimo punto nevralgico della curva di Via del Littorale dove l’opera sia una stilizzazione artistica della scritta “Puccio Sterza”, realizzata da street artist locali, che ne preservi il messaggio e l’identità. E’ chiaro che l’esecuzione dell’opera dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme del Codice della Strada e delle direttive di tutela anche ambientale, garantendo la sicurezza stradale e l’idoneità dell’area.

Non possiamo permettere che un muro costantemente imbrattato e che ultimamente era diventato simbolo popolare e radicato, sia continuo ostaggio di atti di vandalismo e provocazioni politiche.

Chiediamo all’Amministrazione di cogliere l’occasione per trasformare un atto di degrado in un atto di tutela e valorizzazione. Realizzare un murale ufficiale e a norma di legge è il modo migliore per cristallizzare questo pezzo di popolarità livornese, ponendo così fine alla battaglia sulla vernice che si consuma su quel muro.

L’intervento comunale garantirebbe così la dignità dell’opera, la sua legalità e la sua permanenza.

E’ quanto chiede il consigliere comunale della Lega Carlo Ghiozzi