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Pugilato, il sanvincenzino Lorenzo Greco conquista il titolo interregionale al Torneo delle Cinture di Lucca

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25 Maggio 2026

Pugilato, il sanvincenzino Lorenzo Greco conquista il titolo interregionale al Torneo delle Cinture di Lucca

San Vincenzo (Livorno), 25 maggio 2026 Pugilato, il sanvincenzino Lorenzo Greco conquista il titolo interregionale al Torneo delle Cinture di Lucca

Ancora un traguardo sportivo importante per un giovane atleta del nostro territorio. Lorenzo Greco, 26 anni, nato e cresciuto a San Vincenzo, nei giorni scorsi ha conquistato il titolo interregionale di pugilato nella categoria Elite 65 kg al Torneo delle Cinture di Lucca, aggiudicandosi così la cintura di campione. La vittoria è arrivata al termine di quattro riprese intense e combattute contro un avversario di assoluto livello: Hassen Atia della Boxe Ferrara, atleta tecnico, determinato e già quattro volte campione regionale dell’Emilia Romagna, che ha dato battaglia fino all’ultimo secondo.

Lorenzo, che boxa sotto i colori della Pugilistica Piombinese, dal 2021 si allena stabilmente negli spazi della palestra Extreme di San Vincenzo, guidato dal maestro Giulio Capitani e dal tecnico Diego Cartei. Già finalista nella passata edizione della manifestazione, quest’anno il pugile sanvincenzino ha centrato un risultato straordinario. Questo successo gli è valso la prestigiosa convocazione, il prossimo 5 marzo a Calenzano, per le selezioni della nazionale azzurra nella categoria 65 kg.

“Il traguardo raggiunto da Lorenzo ci riempie di orgoglio e dimostra, ancora una volta, come il nostro territorio sia ricco di straordinari talenti”, ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci. “Dietro questa cintura ci sono anni di sacrifici e disciplina, a Lorenzo e ai suoi tecnici vanno i più sinceri complimenti da parte dell’amministrazione e della cittadinanza, con un grande ‘in bocca al lupo’ per i prossimi impegni in chiave nazionale: un sogno azzurro che Lorenzo merita di vivere”.