Puliamo il mondo 2021: venerdì 24 settembre alla Mazzanta una giornata di raccolta rifiuti con Legambiente

21 Settembre 2021

Vada, località La Mazzanta (Rosignano Marittimo, Livorno) 21 settembre 2021

Il Comune di Rosignano aderirà alla campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”, nata per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali attraverso manifestazioni ed eventi diffusi in tutta Italia. Quest’anno le iniziative si svolgeranno durante il weekend dal 24 al 26 settembre e perciò, venerdì 24 dalle a Vada sarà organizzata una giornata di pulizia del territorio. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Circolo Legambiente Costa Etrusca e Rea Spa, ha in programma una speciale raccolta dei rifiuti caduti nei canali e di quelli abbandonati sulla spiaggia e in pineta. L’appuntamento è fissato in via Antica dei Cavallegeri, in Località Mazzanta, alle ore 9.00 e ogni partecipante dovrà essere munito di guanti, pettorina segnaletica e mascherina. Consigliate scarpe chiuse e pantaloni lunghi.

I sacchi saranno forniti dal Comune di Rosignano e da Rea Spa.

Per necessità dovute all’emergenza Covid-19, la partecipazione sarà limitata a un massimo di 50 persone.

