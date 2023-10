Home

Ambiente

13 Ottobre 2023

“Puliamo il Mondo”, l’edizione 2023 si è svolta a Villa Fabbricotti

Livorno 13 ottobre 2023 – “Puliamo il Mondo”, l’edizione 2023 si è svolta a Villa Fabbricotti

Si è svolta oggi, a Villa Fabricotti, la XXXI edizione di “Puliamo il mondo”, iniziativa di riqualificazione ambientale di respiro internazionale, che vede coinvolti volontari di tutto il mondo che si danno appuntamento in più di 130 Paesi al fine di collaborare per:

tutelare l’ambiente, riconoscerne l’importanza e ridargli la dovuta centralità nelle comunità, liberando dai rifiuti e dall’incuria i parchi; i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città.

In Italia, come ogni anno, è organizzata da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Federparchi e di UPI.

La manifestazione si prefigge lo scopo di sensibilizzare sempre più i cittadini diffondendo comportamenti corretti e l’abitudine alla cura degli spazi comuni, nella speranza di consegnare alle giovani generazioni un pianeta più vivibile e modelli di sviluppo più sostenibili.

Lo slogan di questa edizione, “Per un clima di pace”, evoca un legame forte col tema della pace, mentre imperversano ancora nel mondo cruenti conflitti.

Non ci può essere pace senza giustizia e giustizia senza aver prima aggredito le disuguaglianze ambientali, sociali, economiche che gravano sul pianeta.

A Livorno i volontari di Legambiente del Circolo “Luciano De Majo”, con il supporto del Settore Ambiente – Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale del Comune di Livorno e la collaborazione di Aamps, hanno coinvolto gli alunni di 6 classi (due terze, due quarte e due quinte) dell’Istituto Comprensivo Statale “Micali” (plesso Pilo Albertelli).

In tutto 150 bambini, che si sono dedicati alla pulizia delle Villa, divisa per l’occasione in sei settori. Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello.

Sono stati raccolti 5 kg e mezzo di indifferenziata (in buona parte mozziconi di sigaretta), 3 kg e mezzo di multimateriale (plastica e lattine) e 2 kg di carta.

