Pulizia caditoie, le strade interessate dal divieto di sosta

16 Ottobre 2022

Pulizia caditoie, le strade interessate dal divieto di sosta

Interventi di pulizia delle caditoie stradali in alcune vie della città

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare liberando le strade dai veicoli privati

Livorno, 16 ottobre 2022

Al via da lunedì 17 ottobre un programma di interventi di pulizia e manutenzione di caditoie e collettori stradali, a cura dell’ufficio Progettazione opere idrauliche e gestione reti di drenaggio urbano del Comune di Livorno.

Si tratta di una serie di interventi che va a completare le lavorazioni che a partire dall’anno 2020 hanno interessato la viabilità delle zone Stadio e Ardenza, le strade comprese fra via Goito e viale Italia, viale Nazario Sauro completato a fine estate.

I lavori dureranno alcune settimane. Le strade interessate sono:

via Corazzi, via Bois, via Cecioni, via dell’Ambrogiana, via Ebat, via del Fantasia;Rosa del Tirreno, via Fioravanti, via Pirandello, via Adriano Lemmi, via Brigata Garibaldi.

L’ordine con cui saranno eseguiti i lavori sarà stabilito dalla ditta.

Prima dell’inizio delle operazioni nelle vie interessate saranno comunque posizionati cartelli segnaletici di divieto di sosta con rimozione forzata.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare spostando per tempo i veicoli privati, altrimenti la pulizia non potrà essere effettuata nei tempi previsti.

