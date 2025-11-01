Pulizia caditoie Rosignano, Lampredi: “Bocciano nostre mozioni ma poi corrono ai ripari”

Politica

Rosignano, il Gruppo Misto attacca la Giunta Marabotti: “Prima bocciano le nostre mozioni, poi fanno gli stessi lavori”

I consiglieri comunali del Gruppo Misto, Roberta Ferretti e Alessio Lampredi, intervengono con una nota polemica dopo la pubblicazione, sui canali social del Comune, di alcuni post che documentano piccoli interventi di manutenzione sul territorio.

“Si dà ampia pubblicità – scrivono – a lavori di ordinaria manutenzione, specificando addirittura che la situazione in cui versavano alcune griglie era critica perché piene di terra. Ma allora, c’era bisogno di pulire i marciapiedi e ridare un po’ di decoro al Comune?”, domandano i consiglieri.

Ferretti e Lampredi contestano quella che definiscono “una evidente incongruenza”: la maggioranza, spiegano, avrebbe respinto in Consiglio comunale tutte le loro mozioni riguardanti la pulizia di caditoie, fossette, marciapiedi e griglie dei sottopassi, salvo poi procedere con gli stessi interventi.

“Si respinge la lecita richiesta dei cittadini – proseguono – ma poi si sbandiera che una ditta esterna, per motivi che restano poco chiari, sta provvedendo proprio a quelle operazioni di pulizia da noi proposte.”

Secondo i due consiglieri, l’azione della Giunta Marabotti sarebbe arrivata “solo dopo” le loro sollecitazioni in aula. “Abbiamo fatto bene a porre il problema del decoro cittadino – sostengono – perché la Giunta, dopo aver bocciato le nostre mozioni, è corsa ai ripari e ha fatto esattamente ciò che chiedevamo.”

Ferretti e Lampredi, infine, precisano che non cercano riconoscimenti politici: “Non ci interessano i meriti. La nostra gratificazione è vedere un Comune curato e cittadini più soddisfatti. Continueremo a farci portavoce delle loro richieste.”