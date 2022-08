Home

Pulizia straordinaria dei moletti con Aamps supportata dai volontari

24 Agosto 2022

Livorno 24 agosto 2022 – Pulizia straordinaria dei moletti con Aamps supportata dai volontari

Gli operatori di AAMPS, supportati dai volontari di Reset, Sons of the ocean, Plastic Free e Acchiapparifiuti, tireranno a lucido le aree pubbliche dopo le segnalazioni di parziale degrado rappresentate dai frequentatori di queste zone

Brick in plastica, imballaggi in vetro, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, contenitori per cibo in carta-cartone. Sono le principali tipologie di rifiuti che, ancora con troppa frequenza, si trovano abbandonati in prossimità dei moletti di Ardenza, Nazario Sauro e Antignano. Una cattiva abitudine che l’uff. Ambiente del Comune di Livorno ed AAMPS vogliono contrastare con forza avvalendosi del supporto dei volontari delle associazioni Reset, Sons of the ocean, Plastic Free e Acchiapparifiuti, anch’esse in prima linea per garantire il decoro dei luoghi più belli e suggestivi della città.

La decisione di realizzare queste pulizie straordinarie si pone infatti l’obiettivo di sensibilizzare i frequentatori e i cittadini al rispetto dell’ambiente, al mantenimento del decoro urbano e, allo stesso tempo, contribuire a garantire le migliori condizioni di pulizia di tutto il litorale livornese.

“In questi giorni – spiega l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello – abbiamo registrato numerose segnalazioni al servizio SegnalaLi e al numero verde di AAMPS da parte di cittadini che hanno individuato quantitativi significativi di piccoli rifiuti sparsi sia all’interno dei moletti sia nelle aree circostanti, con particolare riferimento alle aiuole a verde pubblico. Ciò nonostante tali aree siano pulite tutte le mattine dai netturbini nonché presidiate dalle associazioni che gestiscono i moletti stessi. Non siamo disposti a tollerare tali condizioni. Per questo motivo le nostre azioni vedranno sempre la presenza anche degli ispettori ambientali, sia per stigmatizzare i comportamenti scorretti sia per sensibilizzare i cittadini al decoro urbano e al rispetto dell’ambiente”.

Ecco il calendario delle pulizie straordinarie programmate:

Moletto di Ardenza: venerdì 26/08/2022, dalle ore 9.00 alle 12.00

Al Moletto Nazario Sauro: lunedì 29/08/2002, dalle ore 9.00 alle 12.00

Moletto di Antignano: mercoledì 31/08/2022, dalle ore 9.00 alle 12.00

I cittadini eventualmente interessati a partecipare potranno presentarsi ad inizio attività per ritirare i guanti e i sacchi da utilizzare durante la raccolta dei rifiuti.

Per info/segnalazioni: numero verde 800-031266 (da rete fissa); tel. 0586416350 (da rete mobile); segnalali@comune.livorno.it; info@aamps.livorno.it; pagina facebook (Aamps Livorno).

