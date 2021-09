Home

Cronaca

Ambiente

Pulizia straordinaria del parco di villa Maurogordato. Reset cerca volontari

Ambiente

28 Settembre 2021

Pulizia straordinaria del parco di villa Maurogordato. Reset cerca volontari

Livorno 28 settembre 2021

Parte Sabato 2 Ottobre una nuova importante avventura di RESET, la manutenzione del Parco pubblico di Villa Maurogordato.

Finalmente potremo rispondere positivamente alle decine di segnalazioni che tanti cittadini ci avevano fatto per una maggiore cura di questa splendido parco.

Con il Patto di Collaborazione in base al Regolamento sui Beni Comuni , firmato questa estate con il Comune di Livorno valido TRE anni, cercheremo di:

ripristinare la funzionalità estetica e ambientale, promuovere la lotta al degrado, valorizzare il territorio, sviluppare la cultura del bene comune e favorire la socializzazione e il reinserimento di persone fragili in lavori di pubblica utilità, con la pulizia delle aree a verde.

Confidiamo nella partecipazione non solo di tutti quei cittadini che in questi anni sono venuti ad aiutarci alle Terme del Corallo, ma anche di tutti quelli che vorranno far parte di questa nuova impresa. Un appello infine a tutti i ragazzi e ragazze livornesi, abbiamo bisogno dei vostri sorrisi, venite ad aiutarci.

Per tutti il RITROVO dalle ore 9 in poi è all’ingresso di Villa Maurogordato presso il gazebo RESET per l’iscrizione all’evento. Si può partecipare tutto il giorno, solo la mattina, solo il pomeriggio, ma anche una sola ora sarà preziosa.

CONSIGLIATO abbigliamento da lavoro

GRADITA la disponibilità di attrezzi da giardinaggio (tagliaerba, decespugliatori, forbici da pota, rastrelli, cariole etc) per chi ne fosse sprovvisto, RESET metterà a disposizione alcuni attrezzi e guanti da lavoro.

PUNTO DI RISTORO GRATUITO a disposizione di tutti i partecipanti iscritti

COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA GRATUITA per tutti i partecipanti iscritti

“ Le cose che si amano, non si posseggono mai completamente.

Semplicemente si custodiscono”

(Gaio Valerio Catullo)

Come sempre, insieme a noi gli AcchiappaRifiuti.

Un grazie di cuore all’ Associazione senza Frontiere Livorno e a CONAD Marilia City.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin