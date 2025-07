Home

15 Luglio 2025

Pulizia urbana e tutela ambientale: MrGreen e il giovane volontario Francesco contro i mozziconi. Raccolti 206 grammi di mozziconi

Livorno 15 luglio 2025 Pulizia urbana e tutela ambientale: MrGreen e il giovane volontario Francesco contro i mozziconi

Mozziconi per terra, coscienze in allerta: Mr. Green e Francesco uniscono le forze per difendere l’ambiente

La battaglia per un ambiente più pulito passa anche dai piccoli gesti. Ne è un esempio concreto l’iniziativa di ieri pomeriggio in piazza Cavour, dove alle ore 16:30 Mr. Green, attivista ecologico conosciuto per le sue campagne di sensibilizzazione ambientale, ha incontrato Francesco, giovane volontario al suo primo intervento di raccolta rifiuti.

I due, equipaggiati con il “Dashi”, un innovativo aspira-mozziconi brevettato, hanno trascorso il pomeriggio rimuovendo sigarette abbandonate dalle strade cittadine; un tipo di rifiuto piccolo solo all’apparenza, ma tra i più inquinanti e persistenti nell’ambiente.

Insieme hanno raccolto 206 grammi di mozziconi, una quantità che può sembrare simbolica, ma che assume un valore enorme in termini di impatto ambientale.

I mozziconi di sigaretta, infatti, sono costituiti da materiali plastici che impiegano fino a 15 anni per degradarsi e possono contaminare fino a 1000 litri d’acqua ciascuno, mettendo a rischio ecosistemi acquatici e terrestri.

«I mozziconi non meritano di finire per terra, e la Terra non merita di essere inquinata», ha dichiarato Mr. Green a conclusione dell’attività. Il sorriso di Francesco, che per la prima volta vedeva all’opera il Dashi, è stato il simbolo di quanto la cura per l’ambiente possa essere anche gioia, consapevolezza e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione ambientale: piccoli atti quotidiani che, se replicati e condivisi, possono cambiare il volto delle città e migliorare il rapporto tra uomo e natura.

In un momento storico in cui l’emergenza climatica e l’inquinamento urbano sono al centro del dibattito, azioni come queste non solo ripuliscono le strade, ma accendono la coscienza collettiva. Un passo alla volta, mozzicone dopo mozzicone, verso un futuro più verde.

