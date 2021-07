Home

Pulizie condominiali, “ecco i parcheggi riservati in città. Tutto regolare?”

17 Luglio 2021

Livorno 17 luglio 2021

La fotodenuncia inviataci da un lettore su quanto accaduto questa mattina in viale della Libertà e sull’utilizzo improprio dei posti disabili

“Nuovi parcheggi in città riservati a chi fa le pulizie condominiali? No era soltanto un posto riservato ai disabili, che vuoi che sia!!!

Davanti al condominio che dovevano pulire in viale della Libertà non c’era parcheggio, il primo posto libero era quello per i disabili e lì hanno parcheggiato per poi pulire le scale del condominio e andarsene.

Ora faccio presente che 200 metri più avanti ci sono due aree destinate a parcheggio gratuito e libero anche per chi non ha la lettera della zona.

Mi chiedo e vorrei domandare a queste due persone, ma se per voi era un problema fare 200 metri di strada in più con due secchi vuoti, due scope ed un mocio, non vi rendete conto di quanto disagio create ad una persona non abile che magari è dovuta andare a parcheggiare dove voi potevate mettere l’auto e non avete fatto?

