Ambiente

2 Gennaio 2024

Pulizie festive, Mr. Green Scende in Campo: in tre Giorni raccoglie, 9 Chili di Plastica e 53 Chili di oggetti abbandonati

Livorno 2 gennaio 2024 – Pulizie festive, Mr. Green Scende in Campo: in tre Giorni raccoglie, 9 Chili di Plastica e 53 Chili di oggetti abbandonati

In un gesto straordinario di dedizione ambientale, Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, l’ambientalista di Livorno, ha dimostrato che il suo impegno non conosce pause nemmeno durante le festività di Santo Stefano e Capodanno.

Nei tre giorni culminanti dell’anno, Sabato 30, Domenica 31 e Lunedì 1 Gennaio, Mr. Green ha dedicato il suo tempo prezioso a ripulire varie zone verdi della città, dimostrando un impegno costante per il benessere ambientale di Livorno.

Il 30 dicembre, lungo il corso della via di Salviano, ha rimosso oltre tre chili di plastica, accompagnati da una sorprendente macchinetta del caffè; un ombrello e un cerchione di un’auto, totalizzando 16 chili di oggetti recuperati.

Il 31 dicembre, il suo lavoro è proseguito in via di Salviano, dove; ha rinvenuto una ruota di motorino e un altro cerchione in lega di una Peugeot, pesanti rispettivamente tra gli 8. 2 e 11 chili. Ulteriori 2,75 chili di plastica sono stati raccolti, contribuendo al sacco complessivo.

Sempre il 31 dicembre, da OBI in via Gamerra, tra una pianta e l’altra di alloro, ha estratto carta e plastica, totalizzando 3. 85 chili, suddivisi accuratamente tra plastica e cartone per un corretto smaltimento.

Il primo gennaio, nella via Jacoponi, Mr. Green ha raccattato 2,45 chili di plastica e una robusta idropulitrice dal peso di 17 chili. In totale, durante questi tre giorni intensi di lavoro, Francesco Stefanini ha raccolto e portato al regolare smaltimento oltre 9 chili di plastica e un impressionante carico di 53 chili di oggetti abbandonati.

Questo straordinario impegno di Mr. Green durante le festività testimonia il suo costante contributo alla pulizia e al mantenimento della bellezza naturale di Livorno. Il suo lavoro instancabile è un esempio luminoso di come un individuo possa fare la differenza, ispirando la comunità a partecipare attivamente nella cura dell’ambiente locale.

