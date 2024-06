Home

Cronaca

23 Giugno 2024

Livorno 23 giugno 2024 – Pullman tampona mezzi pesanti in sosta, coinvolta una cisterna contenente gpl

Sono tuttora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Livorno a seguito di un incidente stradale avvenuto in Via Salvatore Orlando dove un bus per cause imprecisate ha colpito dei mezzi pesanti in sosta lungo la banchina stradale tra cui una motrice cisterna carica di gas gpl

Notizia in aggiornamento