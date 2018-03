Il Punk scandinavo dei Satanic Surfers sbarca al The Cage

Weekend esplosivo al The Cage Theatre con i miti del punk scandinavo Satanic Surfers e il cantautorato di Diodato

Il fine settimana al The Cage Theatre è pieno di sorprese. Si parte venerdì 30 marzo con il ritorno sulle scene della mitica punk band scandinava dei Satanic Surfers, con solo tre date nazionali in programma, e l’unica toscana in programma a Livorno, con i 7 Years opening act. Sabato 31 sul palco del teatrino arriva Diodato reduce dai successi di Sanremo impegnato a livello nazionale con il suo “Adesso Tour”, opening act Suvari. Il weekend del teatrino il venerdì sera comprende anche le danze diOrto Cage-Orto Dance.

VENERDÌ 30 marzo – Sono quasi due anni che i Satanic Surfers non tornano in Italia e finalmente il momento è arrivato con sole tre date nazionali, e l’unica data toscana al The Cage Theatre.

I SatanicSurfers rientrano nell’olimpo delle punk rock band che hanno avuto grande successo negli anni ’90, durante il periodo d’oro del revival punk. Insieme a Refused e Millencolin la band ha fatto conoscere il sound scandinavo in tutto il mondo, esplodendo anche al di fuori dei confini svedesi con tour in Europa, Canada, Giappone e Brasile. Cresciuti a suon di SNFU,Misfits e Descendents, i Satanic Surfers scelgono questo particolare nome per omaggiare proprio due dei loro artisti preferiti: i Misfits e gli Hard-Ons. L’aggettivo “Satanic” è ovviamente riferito a Glen Danzing e “Surfers” è un tributo alla surf punk attitude degli Hard-Ons.

La storia dei Satanic Surfers inizia a fine anni ’80 ma è nel 1996, con l’uscita dell’album “Hero On Our Time”, che si affermano facendosi conoscere dal grande pubblico. Dopo aver raggiunto questo primo traguardo la band si esibisce instancabilmente in vari club e inizia ad apparire nelle line-up di importanti festival europei; sfornano “666 Motor Inn” nel 1997 e proseguono nel 1999 con “Going Nowhere Fast”, entrambi i dischi pubblicati per l’etichetta indipendente Burning Heart records. Arrivati a questo punto la band è cresciuta, sia dal punto di vista live, aggregandosi ai tour di artisti come Millencolin, 59 Times The Pain e Lagwagon, sia dal punto di vista di produzione e composizione. Nel 2000 esce “Fragments and Fractions” e pochi giorni dopo la pubblicazione parte uno dei tour di maggiore successo della loro carriera: 32 show in tutta Europa di cui 25 completamente sold out.

La formula vincente non si cambia: testi sinceri, impegnati e melodic punk da cantare a squarciagola.

Opening act dei Satanic Surfers saranno i toscani 7 Years che dopo essersi esibiti al Bay Fest 2017, aprendo le danze per band come Bad Religion, Pennywise e Good Riddance, si sono ormai consolidati nel panorama punk rock nostrano odierno. La band ha avuto modo di esibirsi in vari paesi europei e nel 2015 ha raggiunto il Giappone per ben otto date. I 7 Years vantano inoltre collaborazioni con Jasper Vergeer degli storici Undeclinable Ambuscade e in occasione della pubblicazione ‘Lifetime’ (2017), loro ultimo disco, hanno avuto modo di collaborare anche con Joey Cape dei Lagwagon e Hans Roofthooft dei F.O.D. A fine concerto ricordiamo l’appuntamento di Orto Cage – Orto Dance, con le selezioni musicali di Matteino Dj. Quest’anno per vincere due ingressi omaggio con due drink inclusi la sfida è quella di indovinare il titolo di una canzone seguendo un indizio musicale pubblicato sulla pagina Facebook di Orto Cage. La febbre del venerdì sera della Leccia comincia a mezzanotte, con ingresso e drink a 5 Euro entro l’una e a 8 Euro dopo.