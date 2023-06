Home

Cronaca

Aree pubbliche

Puntare sulle concessioni del suolo pubblico per favorire il commercio e migliorare la città

Aree pubbliche

24 Giugno 2023

Puntare sulle concessioni del suolo pubblico per favorire il commercio e migliorare la città

Livorno 24 giugno 2023 – Puntare sulle concessioni del suolo pubblico per favorire il commercio e migliorare la città

Il capogruppo e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti assieme a Paola Nucci Dirigente Nazionale e responsabile del settore Commercio intervengono sulle Modifiche al Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione ed al regolamento del canone unico in votazione al prossimo Consiglio Comunale.

“Il commercio delle aeree pubbliche è un argomento fondamentale per la città di Livorno, l’obiettivo è agevolare i commercianti per ottenere una città migliore e una maggiore circolazione del mercato.

L’amministrazione dovrebbe sostenere i commercianti che investono sugli arredi. Il regolamento richiede che le coperture e gli ombrelloni devono essere di colore beige e alcuni anni fa il colore era addirittura differente.

È giusto chiedere una omogeneità degli arredi per lo spazio pubblico, perché con esso si abbellisce la nostra città, ma l’amministrazione deve contribuire con sgravi su Tari e tasse comunali.

Sarebbe anche opportuno dividere l’intero territorio comunale in zone con fasce di pagamento, prendendo esempio dalle altre città Toscane che già lo fanno.

Le zone periferiche non dovrebbero pagare come le zone del centro perché oggettivamente non sono interessate dal medesimo flusso di turismo.

Nucci e Romiti concludono:

l’idea di porre nel regolamento una conferenza di servizi tra più uffici del comune per valutare anche quelle domande che da una prima analisi non risponderebbero alle limitazioni indicate nel regolamento, la troviamo corretta e va nello spirito di sostenere la categoria che conta 4.700 addetti nella nostra città.

È evidente che non ci dovranno essere imparzialità o favoritismi, su questo Fratelli d’Italia vigilerà costantemente rimanendo a disposizione di tutti i commercianti livornesi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin