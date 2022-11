Home

14 Novembre 2022

Punteruolo rosso, è possibile salvare almeno le altre sei palme di piazza Matteotti?

Serve un intervento urgente da parte da parte del Comune, vista anche la vicinanza del parco

Livorno, 14 novembre 2022 – Il punteruolo rosso ha appena ucciso una giovane palma in piazza Matteotti (già piazza Roma).

Per quella bella pianta ormai non c’è purtroppo più nulla da fare. Ma per le altre sei palme della stessa specie è possibile ancora fare qualcosa, perché appaiono in buona salute.

Le altre piante, che si trovano negli altri quadranti di giardino della piazza, non danno al momento segni di essere state attaccate e con adeguati trattamenti possono essere protette.

Tra le altre palme di piazza Matteotti, ce ne è anche una bellissima di fronte all’ingresso del parco di Villa Fabbricotti.

Proprio la vicinanza col parco – che ospita altre palme – rende ulteriormente urgente un intervento dei tecnici comunali.

Non c’è tempo da perdere, onde evitare che le larve del coleottero si schiudano e per salvare eventualmente le altre palme che potrebbero essere sotto attacco.