Home

Sport

Basket

Punti 18, 9 successi e 1 sconfitta per le due squadre labroniche, Pielle-Libertas, che derby sia

Basket

8 Dicembre 2022

Punti 18, 9 successi e 1 sconfitta per le due squadre labroniche, Pielle-Libertas, che derby sia

Livorno 8 dicembre 2022

La grande bellezza: Libertas punti 18, 9 successi e 1 sconfitta. Pielle punti 18, 9 successi e una sconfitta.

Il posticipo dell’undicesima giornata è il derby dell’Immacolata che scuote il campionato di serie B mobilita una città intera come e – dati alla mano – forse anche più che nei formidabili Anni ’80.

Per il prestigio e per la classifica gli amaranto cercano il successo nella tana dell’avversario di sempre che dopo la salvezza dell’anno scorso ha alzato l’asticella delle proprie ambizioni.

Il coach biancoblù Cardani ha in mano un vero e proprio squadrone capace di mascherare l’assenza di Loschi (al suo posto è stato tesserato Graziani) e forte della regia al fosforo di Rubbini e Piazza (quest’ultimo assente nell’ultimo derby di Supercoppa a settembre).

Almansi, Diuof, Lenti, Lo Biondo garantiscono talento, freschezza, atletismo e chili a un roster completo.

La Libertas da parte sua, felice dopo il successo in rimonta contro Vigevano, ha la possibilità – in caso di vittoria – di lanciare un sms chiaro come il sole a tutte le altre partecipanti al girone A del campionato di serie B.

Palla a due alle 18. Arbitri Di Franco di Bergamo e Martinelli di Brescia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin