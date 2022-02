Attualità

24 Febbraio 2022

24 febbraio 2022 – Putin come Hitler, L’ucraina su Twitter avvisa il mondo. “Questa è la nostra e la vostra realtà”

L’Ucraina è sotto attacco dalle prime ore dell’alba.

La Russia ha invaso il Paese europeo e i bombardamenti echeggiano su tutto il territorio e nelle città strategiche dell’Ucraina.

Mentre il popolo è in fuga il governo di Zelenskyj prepara la difesa del Paese e avvisa il mondo con un tweet; “Putin come Hitler. Questo non è un meme è la nostra e la vostra realtà”

This is not a ‘meme’, but our and your reality right now.

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 24, 2022